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这位欧洲国家领导人拒绝出席巴黎奥运闭幕式

2024年07月30日23:48 | 来源：人民网-环球时报
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一场由变装皇后、跨性别舞者模仿达·芬奇名画《最后的晚餐》的表演，让巴黎奥运会开幕式深陷争议与批评。据俄媒“今日俄罗斯”（RT）29日报道，斯洛伐克副总理托马斯·塔拉巴（Tomas Taraba）近日在个人社交媒体上怒斥本届奥运会将成为历史耻辱柱上“堕落与颓废”的象征，宣布拒绝出席巴黎奥运会闭幕式。

斯洛伐克副总理托马斯·塔拉巴 资料图

斯洛伐克副总理托马斯·塔拉巴 资料图

RT介绍道，斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐5月遭遇刺杀后，塔拉巴暂行部分总理职务，并受命代替菲佐前往巴黎。他在Facebook上写道：“我本该代表斯洛伐克出席闭幕式，但对于正常的世界来说，这届奥运会将永远是堕落、颓废的象征，它滥用了体育之美，将其变成了所谓进步的政治舞台。因此，我决定不参加闭幕式。”

斯洛伐克副总理托马斯·塔拉巴宣布不出席巴黎奥运会闭幕式。塔拉巴的Facebook账号

斯洛伐克副总理托马斯·塔拉巴宣布不出席巴黎奥运会闭幕式。塔拉巴的Facebook账号

在另一社媒平台X上的发声，塔拉巴批评的措辞也颇为激烈，“（巴黎奥运会开幕式）对基督教的侮辱和表现出的颓废已经到了冒犯整个正常世界的程度，正常世界分得清文化和垃圾之间的区别。”

报道称，尽管巴黎奥运会主办方事后迅速道歉，艺术总监兼策划人托马·若利（Thomas Jolly）甚至在最新回应中试图与《最后的晚餐》撇清关系，辩称自己的灵感并不来源于此，但这场由变装皇后、跨性别舞者诠释的变装秀，仍在基督教世界和保守派人士、右翼政客中掀起震怒。

RT指出，从周五开始，像塔拉巴这般猛烈抨击巴黎奥运会开幕式的人，层出不穷。值得一提的是，匈牙利也在开幕式结束两天后对这场演出做出尖锐批评。

综合匈牙利新闻电视台HirTV报道，上周日，在罗马尼亚特兰西瓦尼亚，匈牙利总理欧尔班评价称，巴黎奥运会的开幕式表明“西方已经没有公共道德基础了”。

他在讲话中提到：“西方认为民族国家已不复存在，他们否认存在一种共同的文化和基于这种文化的公共道德。（西方已经）没有这种公共道德了——如果你看过（巴黎）奥运会开幕式，你就能发现这一点。”

匈牙利总理欧尔班在罗马尼亚讲话。HirTV视频截图

匈牙利总理欧尔班在罗马尼亚讲话。HirTV视频截图

当地时间周一（29日），美国前总统特朗普在做客福克斯新闻台节目时，也谈到了巴黎奥运会开幕式，他将争议一幕描述为“耻辱”。

“我的意思是，他们可以做某些事情。（但）我认为这太可怕了，"特朗普说，“听着，我支持所有人。我很开明，但我认为他们的做法是一种耻辱。”

来源 |观察者网 阮佳琪

审核 | 卢长银

编辑 | 张心珮

校对 | 李迅典

(责编：杨光宇、胡永秋)

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