新华社北京7月30日电（记者马卓言、成欣）外交部发言人林剑30日表示，中方高度重视日遗化武问题，强烈敦促日方严肃对待中方关切，全面、完整、准确落实有关销毁计划，早日还中国人民以净土。

当日例行记者会上，有记者问：7月30日是《中华人民共和国政府和日本国政府关于销毁中国境内日本遗弃化学武器的备忘录》签署25周年纪念日。发言人能否介绍一下相关工作进展以及中方关切？

林剑说，日本遗弃在华化学武器是日本军国主义在侵华战争期间犯下的严重罪行之一，时至今日仍对中国人民生命财产和生态环境安全造成严重威胁。中方高度重视日遗化武问题，一直敦促日方按照《禁止化学武器公约》和中日政府间备忘录规定，早日安全干净彻底销毁日遗化武。

林剑说，在中方大力协助下，日方迄已挖掘回收日遗化武约13万枚，销毁近10万枚。但由于日方投入不充分、不平衡，日遗化武销毁进程总体仍严重滞后，销毁计划已四次逾期，部分重点难点问题始终未能解决，销毁进度受到严重掣肘和干扰。

林剑表示，清除日遗化武毒害是日方不容推卸的历史、政治和法律责任。“中方强烈敦促日方严肃对待中方关切，切实履约尽责，全方位加大投入，全力加快日遗化武处置进程，全面、完整、准确落实有关销毁计划，早日还中国人民以净土。”他说。

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