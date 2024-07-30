人民网北京7月30日电 （冯雨欣、殷韬）7月29日，“传奇之旅：马可·波罗与丝绸之路上的世界”展览在中华世纪坛艺术馆开幕。正在中国进行访问的意大利总理梅洛尼和中国文化和旅游部部长孙业礼共同出席展览开幕式并发表致辞，见证中意文化交流的重要时刻。

意大利总理梅洛尼为展览“传奇之旅：马可·波罗与丝绸之路上的世界”开幕式致辞。意大利总理府供图

此次展览以《马可·波罗游记》为主线，分为六个主题板块，展出了收藏于中国和意大利15家文博机构的135件珍贵展品。据介绍，此次展览旨在纪念马可·波罗逝世700周年，聚焦东西文明交流，用六个部分讲述了威尼斯这座城市的历史故事、宗教、商业、战争、知识和再现传奇，追溯13至20世纪欧亚大陆的跨文化交流，讲述马可·波罗在旅途中发生的文化交融故事。

展览“传奇之旅：马可·波罗与丝绸之路上的世界”现场。人民网 殷韬摄

梅洛尼在致辞中表示，马可·波罗是有史以来最伟大的意大利人之一，他为东西方交流架起了桥梁。马可·波罗记录的故事深刻地改变了人们对已知世界的看法，他沿着古丝绸之路进行的文化、思想和知识之旅在长达数个世纪的时间里持续影响着欧洲人和西方人看待亚洲和中国的方式。

展览“传奇之旅：马可·波罗与丝绸之路上的世界”展品。人民网 冯雨欣摄

梅洛尼说：“《马可·波罗游记》对中国的描绘勾勒出了一条从意大利通往中国的道路。”她指出，如今意大利和中国有责任共同努力，创造条件以维护这条历史之路，使两国的经济、科学和文化关系得以沿着这条道路持续深化与发展。

意大利总理梅洛尼参观展览“传奇之旅：马可·波罗与丝绸之路上的世界”。意大利总理府供图

“我认为，纪念这段历史、纪念这位数百年前将我们紧密相连的历史人物最好的方式就是使两国文化纽带更加牢固，这也是我们此行参加展览开幕式的初衷。” 她说。

今年是中意两国全面战略伙伴关系建立20周年。7月27至31日，梅洛尼进行任内首次访华。访华期间，她与中国领导人进行了会晤，双方发表了《中华人民共和国和意大利共和国关于加强全面战略伙伴关系的行动计划（2024－2027年）》。

嘉宾在展览“传奇之旅：马可·波罗与丝绸之路上的世界”VR体验区参观。人民网 殷韬摄

来自中意各界180余名嘉宾出席了开幕式。此次展览将持续开放至11月24日，随后还将在中国的其他博物馆展出。

展览“传奇之旅：马可·波罗与丝绸之路上的世界”展品。人民网 殷韬摄

展览“传奇之旅：马可·波罗与丝绸之路上的世界”展品。人民网 殷韬摄

展览“传奇之旅：马可·波罗与丝绸之路上的世界”展品。人民网 殷韬摄

(责编：王禹蘅、杨牧)