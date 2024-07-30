人民网雅加达7月30日电 （记者曹师韵）7月29日，中国驻印度尼西亚使馆在雅加达举行盛大招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军97周年，中国驻印尼使馆临时代办周侃、中国驻东盟使团外交官、印尼国防大学校长乔尼中将、海警司令伊拉范夏海军中将、陆军参谋长特别顾问安东中将、原海军参谋长马塞提奥退役海军上将等印尼军政官员、各国驻印尼武官、印尼工商界代表、驻印尼中资机构代表、华侨华人代表等800余人参加。

招待会现场。人民网记者 曹师韵摄

中国驻印尼使馆国防武官徐胜大校在招待会上致辞表示，中国人民解放军是一支有着光荣历史的人民军队。97年来，这支英雄的军队为争取民族独立和人民解放，为保卫国家主权、安全、发展利益，为维护世界和平、促进人类发展，做出了不可磨灭的贡献。新时代新征程，中国军队将聚焦建军一百年奋斗目标，积极践行人类命运共同体理念和大国军队国际责任，努力为中华民族复兴伟业、为促进世界和平与发展提供有力战略支撑。

中国驻印尼使馆国防武官徐胜大校在招待会上发表致辞。人民网记者 曹师韵摄

徐胜表示，近年来，在两国元首战略引领下，中印尼两国、两军关系不断深入发展。双方还建立了外长防长“2+2”对话机制，两军高层互动密切，在联演联训、舰艇互访、人员培训、多边协作等方面，呈现出蓬勃发展的良好势头。在未来两个月内，印尼海军的“毕马·苏西”号训练舰和中国海军的“破浪”号训练舰还将分赴上海和雅加达进行友好访问。这些交流与合作，将不仅为两国人民带来福祉，也将为地区的和平稳定与繁荣发展注入更多正能量。

乔尼在致辞中热烈祝贺中国人民解放军建军97周年，表示当前印尼与中国合作潜力巨大，前景更加广阔，这为两军关系的进一步发展提供了良好机遇。特别是近年来中国军队建设发展取得了令人瞩目的成就，印尼方愿同中方一道，不断深化在联合演习、教育培训、防务科研等军事安全各领域的交流互动，不断提升互信、深化合作，持续推动两国、两军关系取得新的更大发展。

招待会气氛隆重、热烈、友好，现场还举办了“守护和平、命运与共——维护世界和平的中国军队”主题图片展。来宾们纷纷对中国人民解放军97年华诞表示祝贺，盛赞新时代中国国防和军队现代化建设辉煌业绩，对中国奉行独立自主和平外交政策、防御性国防政策以及积极维护国际和地区和平稳定表示钦佩，祝愿中国军队以及中印尼两国、两军关系继续稳固发展。

中国驻印尼使馆临时代办周侃同与会嘉宾共同庆祝中国人民解放军建军97周年。人民网记者 曹师韵摄

(责编：王禹蘅、杨牧)