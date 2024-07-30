人民网华盛顿7月29日电 （记者李志伟）纽约消息：7月29日，中国—美国经贸合作论坛在美国纽约举行。中国贸促会会长任鸿斌、中国驻纽约总领事黄屏、国际谅解商务委员会总裁兼首席执行官彼得·提察恩斯基、亚美商业发展中心总裁王章华、美国国际工商理事会首席执行官戴克兰·达利、美国中国总商会会长胡威等出席并致辞，300多名中美企业及商协会代表出席。

任鸿斌表示，中美建交45年来，作为两国关系“压舱石”的经贸合作日益深化。如今，两国经济高度互补，利益深度融合，双方加强供应链合作有利于维护全球供应链稳定畅通，为两国、地区乃至世界经济增长注入更多动能。中国贸促会将继续为中美工商界搭建更多友好交流的桥梁，也欢迎中美企业用好中国国际供应链博览会平台，共同推动中美供应链合作，携手打造稳定畅通的全球供应链。

黄屏表示，欢迎美国企业用好中国国际供应链博览会等平台，拉紧务实合作纽带，为中美关系稳定发展注入强劲动力。

提察恩斯基表示，美中在创新、能源转型、人工智能、芯片、贸易等方面有广阔合作空间。达利表示，中国是美国第三大贸易伙伴，美中关系向好为两国企业带来了巨大利好。

胡威表示，中美两国经贸合作为彼此带来了利益，也为全球经济繁荣作出了贡献。美国中国总商会将继续促进对话、分享交流，为中美企业创造更多合作机会，期待今年11月在北京参加第二届中国国际供应链博览会。

第二届中国国际供应链博览会将于2024年11月26日至30日在北京举办，设置先进制造链、智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链和供应链服务展区。

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