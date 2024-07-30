人民网巴黎7月29日电 （记者于超凡）“赛场以外的人生蓝图：精英运动员的全方位发展”研讨会于当地时间7月28日在法国巴黎的奥林匹克之家举办。研讨会由香港浸会大学主办，世界奥林匹克选手协会首席执行官麦克·米勒主持，数十位来自不同国家的体育、教育界人士参加。在奥运赛场之外，与会嘉宾结合自身运动生涯经验，探讨并分享运动员应当如何规划职业生涯、在退役之后如何实现身份转换，以及怎样更好地回馈社会。

香港浸会大学校长卫炳江认为，教育是运动员实现职业生涯转型的基石。相较于高校为退役运动员提供特殊招录途径的传统做法，现役运动员在职业生涯的黄金期至中后段提前参加高等教育有助于实现更顺畅的转型发展。香港浸会大学于2016年设立“精英运动员入学计划”，为在港全职运动员提供较为弹性的学习安排。男子花剑奥运金牌得主、力争在本届奥运会实现卫冕的中国香港选手张家朗于2022年通过该计划进入浸大攻读体育运动和健康管理课程。

世界奥林匹克选手协会主席、洛杉矶奥运会现代五项团体季军乔尔·布祖表示，奥林匹克是一生的事业，运动员需要将投身自我于更高的目标，“一日奥林匹克选手，终身奥林匹克人。”世界奥林匹克选手协会致力于联系在役和退役的奥运选手，支持和促进“奥林匹克人”回馈社会。2016年里约奥运会期间，该协会推出了“终身奥林匹克运动员”项目，旨在表彰奥运选手在赛场之外做出的促进和平、改善妇女权利、扶助弱势群体等社会贡献。

国际奥委会运动员委员会副主席、国际奥委会委员、雅典奥运会乒乓球男子单打冠军柳承敏结合自身职业发展转型的经验，介绍了国际奥委会运动员委员会发起的“运动员365职业生涯+”倡议在帮助奥运选手克服伤病和年龄压力，走入劳动力市场的积极经验。2005年至今，运动员365职业生涯+倡议已经帮助全球56000余名运动员为职业发展迈出第一步。

世界反兴奋剂机构副主席、盐湖城冬奥会短道速滑冠军杨扬表示，体育运动员是宝贵的社会财富。2011年5月，杨扬与中国红十字基金会共同发起设立了体育公益专项基金“冠军基金”，该公益项目在国际奥委会、中国奥委会、国家体育总局、中国红十字基金会的支持下，与迪卡侬、FESCO等企业合作，在全国范围内为运动员提供职业发展培训和实习。众多冠军运动员作为志愿者参与活动，帮助退役运动员具备转化竞技能力为职场竞争力的冠军心态。

研讨期间，香港浸会大学发布了“奥林匹克运动员入学项目（ASO）”，该项目将为全球奥运选手提供本科学段的学历培训。香港浸会大学副校长周伟立表示，该项目希望实现如下目标：认可奥运选手的体育成就，支持选手转型，吸引世界级的奥运选手就读，推动香港浸会大学成为世界级体育科学研究及教育机构。

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