人民网罗马7月29日电 （记者谢亚宏）7月25日，2024“中华文化大乐园米兰营”闭营仪式暨意大利米兰龙甲教育十八周年庆在米兰国家剧院成功举行。

中国驻米兰总领事馆领侨处主任张岱晨、领事丁祖贤、河南海外联谊会常务理事王润玲、米兰市八区区长佩鲁奇、一区文化与教育局长帕西尼、米兰省督府成人教育中心主席卡尼亚、巴兰扎泰市市长卢卡、特雷扎诺市长秘书奥东尼奥、米兰华侨华人工商会会长黄国权、米兰各侨团会长及代表，华文学校、孔子学院、华文媒体负责人，与龙甲教育保持长期友好合作关系的意大利本土院校、文化、时尚与艺术机构负责人，龙甲教育董事长李群来、校长李昂等中外嘉宾，家长和龙甲师生共同见证了这一重要时刻。

张岱晨代表中国驻米兰总领事馆对参与“中华文化大乐园米兰营”的老师们表示感谢，并特别强调了“中华文化大乐园”活动的重要意义，他希望大家抓住这次宝贵的机会，能够把自己平时的兴趣爱好逐渐地培养成为一技之长。在今后的学习、生活当中，不断弘扬和传承中华文化，为中意民间交流和中意友谊添砖加瓦。

王润玲在致辞中用“感谢”“感动”和“期盼”三个关键词表达了此次米兰之行的切身体会，祝愿龙甲教育在新起点上更好播洒中华文化的种子、搭建文明互鉴的桥梁、培育中意友好的使者。

黄国权代表米兰侨界对“中华文化大乐园”活动与龙甲教育表示高度赞扬，期待未来有更多类似的文化交流活动，丰富海外华侨华人尤其是新生代侨胞的精神生活。

佩鲁奇等多位意大利嘉宾在致辞中都充分肯定了学习和传承本民族语言和文化的重要性，同时对龙甲教育和米兰侨界长期以来促进意中融合发展中所做的工作表示钦佩，对米兰华侨华人在意中人文交流中做出的贡献给予高度评价。

李昂特别感谢社会各界多年来对华文教育的关心与支持，助力龙甲教育在中意文化交流中发挥了重要作用，他表示：“在这短短的十天里，我看到了孩子们的汗水与泪水、努力与磕绊，看到了孩子们的课间活动从嬉笑变成了背诗，从游戏变成了压腿，从打闹变成了练拳，希望这些宝贵的经历能成为孩子们终生难忘的美好回忆。”

闭营仪式上，共有近500位小营员和大营员们登台表演。龙甲少年们以《龙腾鼓跃》拉开了汇报演出的序幕，中国鼓铿锵有力，战旗方阵猎猎作响，舞龙舞狮雄浑大气，将剧场气氛推向高潮。中国舞蹈、手工书画联展、古筝、太极扇、太极拳、少林功夫、拉丁舞、音乐、朗诵、腰鼓等多种文化技艺的演出精彩纷呈，充分展现了中华文化的独特魅力和孩子们的非凡才艺，赢得了现场观众的高度赞誉，掌声和欢呼声此起彼伏。由米兰华侨华人妇女会参演的“太极扇”和手拉手协会带来的“陈氏太极拳”更是为太极文化下一步在米兰广泛的传播奠定了坚实的基础。

据悉，此次“中华文化大乐园米兰营”自7月15日开营，为期十天。辅导教师队由王润玲团长带队，十几位来自河南各大院校的精英教师们共聚龙甲，为孩子们传道授业，让他们深刻体验和感知中华文化的博大精深。

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