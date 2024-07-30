人民网罗马7月29日电 （记者谢亚宏）当地时间7月27日晚九点，由艾米利亚-罗马涅艺术节协会主办，弗利市政府和中意绿地协会等机构协办的2024“艾米莉亚·罗马涅艺术节”在意大利弗利迭戈法布里剧院（Teatro Diego Fabbri）盛大开幕。宁波交响乐团应邀参加，为观众献上了一场精彩绝伦的音乐盛宴。

音乐会现场。主办方供图

作为意大利最负盛名的古老节日之一，“艾米莉亚·罗马涅艺术节”历来是汇聚全球艺术精英的舞台。包括德累斯顿国立交响乐团、慕尼黑爱乐乐团、英国皇家爱乐乐团在内的多个国际知名乐团，都曾受邀参与。此次，宁波交响乐团的亮相，不仅标志着其艺术水准得到了国际认可，也进一步促进了东西方文化的深度交流。

今年是意大利著名旅行家马可·波罗逝世700周年。中国青年指挥家俞极携宁波交响乐团以埃尼奥·莫里康内创作的《马可·波罗》选段作为开场曲，通过激昂的旋律引领观众穿越时空，重温那段连接东西方文明的传奇之旅。激荡的乐章仿佛将观众带回了马可·波罗的时代，深刻感受那段中西文化交融的伟大旅程。

当晚演出最受欢迎的莫过于由中央音乐学院教师于源春带来的谭盾《琵琶协奏曲》。这部作品将中国传统乐器琵琶与交响乐巧妙结合，于源春以其精湛的技艺，将琵琶的悠扬旋律与交响乐的磅礴气势完美融合，让欧洲的听众在全球相通的音乐语言中聆听中国故事。曲毕，掌声持久而热烈，于源春当即加演了一曲《送我一枝玫瑰花》，回馈意犹未尽的意大利观众。

从古典音乐名作到中国传统民乐佳作，宁波交响乐团精心准备的曲目广受好评。当地资深乐迷表示，来自中国的交响乐团和具有中国特色的乐器加入，带来了耳目一新的感觉。“特别是音乐家们都很年轻，很出色，今晚的演出非常有新意，非常成功！”

中国驻米兰总领馆领事王心怡、姚良军当晚也出席并观摩了音乐会。本场演出还得到了当地华侨的热情支持。意大利中意绿地协会会长王明星表示，此次演出不仅是一场音乐的交流，更是中意两国文化交融的生动体现。意大利的朋友们能够近距离感受中国传统音乐的魅力，也让在异国他乡的同胞们感受到了来自家乡的温暖与力量。

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