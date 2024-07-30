人民网开罗7月29日电 （记者黄培昭）当地时间28日，在埃及开罗巴德尔大学，同济大学国际文化交流学院与该大学汉学研究所签署了合作设立国际中文教育信息化研究基地的协议，并举办了揭牌仪式。

活动现场。主办方供图

巴德尔大学校长阿什拉夫·穆罕默德·谢希（原埃及高等教育与科学研究部部长）、巴德尔大学副校长曼哈穆德·苏比合（埃及总统科研顾问）、中国驻埃及大使馆教育公参卢春生、上海市教育委员会副主任王浩共同见证了协议的签署。同济大学国际文化交流学院副院长梁毅军作为中方代表，巴德尔大学语言与翻译学院院长侯赛因·曼哈穆德作为埃方代表，签署了协议。巴德尔大学语言与翻译学院副院长兼中文系主任拉沙·卡迈尔主持了协议签署与揭牌仪式。

该基地设立在埃及巴德尔大学校内，主要开展北非地区国际中文教育调研、举办北非地区国际中文教育相关会议以及其他国际中文教育信息化相关活动，旨在进一步加强国际中文教育领域合作与交流，促进中埃两国的友好关系。

自2020年初，国际文化交流学院和巴德尔大学就已经在多个领域和项目开展合作，并于2022年签署了“同济大学-巴德尔大学合作谅解备忘录”。此次协议的签署，是同济大学与“一带一路”国家大学开展教育交流与合作的一项实际举措，也是落实学校以数智化、绿色化、融合化“三化”作为路径方向的学科国际化高质量发展的一次新的尝试。

活动现场。主办方供图

出席协议签署与揭牌仪式的还有巴德尔大学语言与翻译学院副院长法蒂玛·塔哈尔、副院长纳希德·曼苏尔、中文系外籍教授马伟民、上海市教育委员会体育卫生艺术科普处处长陈华、上海市教育委员会信息化处处长韩崇虎、上海市科技艺术教育中心主任陆晔、上海市教师教育学院副院长卜洪晓，以及同济大学孔子学院办公室副主任程妤等。

活动现场。主办方供图

(责编：王禹蘅、杨牧)