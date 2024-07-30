人民网内罗毕7月29日电 （记者黄炜鑫）冬季，坦桑尼亚第一大城市达累斯萨拉姆，海风拂面，海鸟翱翔。

达累斯萨拉姆港码头，参加中坦“和平团结—2024”联合演习的海军舰艇旌旗猎猎。不同肤色、不同军装的中坦两国海军官兵面对面交流，文化展示等多项交流活动密集进行。

中坦官兵在交流。崔晓洋摄

24日12点，五指山舰迎来了前来参观的坦桑尼亚海军司令哈桑少将。在双方的座谈交流中，哈桑表示，坦中友谊历史悠久，近年来双方军队互动比较密切。“希望我们的关系能够更密切，友谊的纽带在未来能够进一步加强。”哈桑说。26日上午10点，海军舰艇编队指挥员与参演舰艇舰长等人来到坦桑尼亚海军基地，与坦方舰长就联合演习事宜进行磋商并举办中坦舰艇长论坛。五指山舰舰长表示，中坦两国友好关系历久弥坚、中坦两军军事交流源远流长。“相信我们双方一定能够在互相交流中加深感情、在共同合作中增进友谊，在联演联训中提升能力。”

在坦桑尼亚海军基地足球场，中国海军舰艇编队官兵和坦桑尼亚海军官兵进行了足球友谊赛。场上，双方队员龙腾虎跃；场下，加油声此起彼伏。

“Kick Off！”比赛伊始，双方就陷入紧张激烈的角逐中。“好球！”随着观众爆发出的一阵呐喊，中方守门员文胜一次精彩的扑救，扑出了坦方球员极具威胁的射门。上半场，双方球员都沉浸在紧张、激烈的比赛中，最终在中方球员陈贝利的一次精彩进球中结束了上半场比赛。下半场，球队进行了混编重组，双方球队都吸纳了中坦球员。“Here，give me！”“Shot、Shot！”中坦双方球员用简单的英文进行着沟通，勇猛、执着、耐力与希望在球场上绽放；信念、拼搏、奋斗与成长在呐喊中聚力。“足球赛的魅力在于双方球员的互动，以球赛搭建沟通桥梁，更锻炼了团结协作！”坦海军军官哈维尔赛后感慨万千。

挡拆、突破、上篮，一个个英姿勃发的矫健身影闪耀在球场上；呐喊声、欢呼声、助威声，阵阵声浪响彻坦方海军基地座座军营。

篮球比赛现场。崔晓洋摄

“这次比赛让我见识颇多，队员们团结一致、顽强拼搏、永不服输的精神状态在坦方面前展示出来。”中方篮球赛领队吴澄斌表示，带领球队打球的过程也是不断收获感动的过程。

盛宴还在继续，友谊还在延伸。在拔河比赛现场，拔河绳两端双方各12名队员相互交错、不分彼此。坦海军第七十一支队指挥员弗雷德表示：“这根绳子仿佛就像坦赞铁路一样，承载了中坦两国的友谊，更体现了两国海军的团结。”

拔河比赛现场。崔晓洋摄

中非是命运共同体，中坦是全面战略合作伙伴。此次联演，恰逢中坦建交60周年、中国人民解放军建军97周年。28日晚，中坦“和平团结—2024”联合演习开幕前夕，参演海军舰艇编队在祁连山舰组织甲板招待会，中国文化受到热捧，现场掌声不断。

中国海军军官曹腾和军士林子恩挥毫泼墨。行书、楷书、隶书，他们尽情展示中国书法魅力。“中坦友谊长存”“福”“龙”“厚德载物”……不一会儿，他们的作品就被纷纷要走。坦桑尼亚联络官卡坪加还特意请曹腾带着一起写下“中坦友谊”四个字。这一刻，紧握的双手，刚劲的笔迹，充分体现了友谊。

甲板招待会现场。王兆琪摄

甲板招待会现场。王兆琪摄

锣鼓喧天，舞狮表演登台，时而昂首摆尾，时而翻腾跳跃，浓浓的中国味儿扑面而来。“豪情在天，谁能与我争锋……”当歌曲《武林风》响起时，海军军士吴柱煌表演了中国武术。矫健的身姿、凌厉的招式，赢得了热烈掌声。

中国美，令人醉。海军女军官闫阿如汗、女军士吴敏雪等人演绎的蒙古舞《飘洒》，一亮相便吸引了众人的目光。一身袭人的宝蓝色民族服，配上华美的舞姿，让坦桑尼亚海军官兵欢呼赞叹，纷纷举起手机拍照。节目结束后，在场的观众纷纷围着中国女兵合影留念。

甲板招待会现场。王兆琪摄

“拍了一张又一张，坦军友人的热情让我很感动。这一刻，作为中坦友谊的传承者，我很自豪！”茶艺区女兵李晔满脸喜悦地说。

“海军担负着重要的军事外交使命。”海军舰艇编队指挥员说，“一次次简短交流、一张张即兴合影、一个个灿烂笑容，都体现了国家间的友谊，世界将从新时代中国海军官兵身上感受到这样的担当与情怀——我们为和平友谊而来！”

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