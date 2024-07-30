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以色列无人机空袭黎巴嫩致2死3伤

2024年07月30日08:54 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特7月29日电（记者谢昊）黎巴嫩军方消息人士告诉新华社记者，以色列无人机29日空袭黎东南部村庄迈斯杰贝勒附近一辆民用汽车和一辆摩托车，造成2人死亡、3人受伤。

　　据黎国家通讯社报道，以色列无人机在迈斯杰贝勒附近公路上袭击了一辆汽车，造成2人受伤。后来有两名骑摩托车的人到现场查看，遭无人机袭击身亡，袭击还造成附近房屋阳台上一名儿童受伤。

　　黎军方消息人士说，以色列无人机29日上午对黎南部边境地区5个城镇和村庄发动6次空袭，以军还向该地区9个城镇和村庄发射35枚炮弹。

　　另据一名不愿透露姓名的以色列政府官员29日向新华社记者表示，以色列已决定对真主党发动为期数天的报复性打击，但不会引发地区“全面战争”。

　　以色列安全内阁会议28日晚发表声明说，内阁部长们已授权总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特“决定对真主党采取反击措施的方式和时间”。

　　据以色列军方和急救组织消息，黎真主党27日晚向戈兰高地发动火箭弹袭击，导致戈兰高地城镇迈季代勒舍姆斯至少12人死亡、30余人受伤。黎真主党否认发动此次袭击。（参与记者：王卓伦）

(责编：崔译戈、张悦)

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