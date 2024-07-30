新华社耶路撒冷7月29日电 题：以总理访美求援 中东停火难期

新华社记者王卓伦

因以色列在北部战线遭遇重击，以总理内塔尼亚胡提前结束对美国的访问，于27日回到以色列。这是内塔尼亚胡自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来的首次访美之旅，其间他分别会见了民主和共和两党领导人。

分析人士指出，内塔尼亚胡此访意在寻求美国继续在巴以问题上支持以色列。当前，尽管拜登政府在国内外压力下敦促以色列尽快达成加沙停火协议，但美国两党不可能从根本上改变在巴以问题上偏袒以色列的立场。加沙停火仍困难重重，加沙局势的外溢效应愈加明显，冲突有进一步升级的风险。

寻求支持 两面下注

内塔尼亚胡22日抵达美国首都华盛顿。他24日在美国国会参众两院联席会议上发表演讲时说，“美国和以色列必须站在一起”，以色列的敌人就是美国的敌人，以色列的战斗就是美国的战斗，以色列的胜利就是美国的胜利。

分析人士认为，内塔尼亚胡这番讲话意在促使美国加强对以援助，以减轻他因加沙战事而面临的国内外压力。耶路撒冷希伯来大学国际关系专家约纳坦·弗里曼对新华社记者说，内塔尼亚胡试图在美国打“共情牌”，让巴以冲突与美国舆论更加深度绑定，同时他还想向以色列民众表明，“美以不和”的说法不成立。

就在内塔尼亚胡启程前夕，美国总统拜登宣布退出2024年总统竞选。内塔尼亚胡在出发前对媒体说，他将告诉美国两党，无论谁成为下一任美国总统，“以色列仍会是美国在中东不可或缺的强大盟友”。他称自己此行要巩固美国两党对以色列的支持。

访问期间，内塔尼亚胡分别会见了拜登、已基本锁定民主党总统候选人提名的副总统哈里斯，以及共和党总统候选人、前总统特朗普。对于内塔尼亚胡的“两面下注”，以色列区域外交政策研究所所长尼姆罗德·戈伦在接受新华社记者采访时说，内塔尼亚胡试图在美国未来政局不确定的情况下为以美关系争取更多稳定性。

7月24日，抗议者在美国首都华盛顿国会附近的联合车站聚集。当日，数以千计的示威者在国会大厦外抗议内塔尼亚胡在国会发表演讲。新华社记者胡友松摄

拜登25日会见内塔尼亚胡时，要求以方尽快实现加沙停火并消除援助物资运抵加沙的障碍。哈里斯同日会见内塔尼亚胡提出同样要求，并对加沙地带的平民伤亡以及约旦河西岸“极端主义”犹太定居者“暴力行为”和定居点扩张表示了关切。哈里斯还在会谈后的记者会上表示支持“两国方案”。

共和党方面，特朗普26日与内塔尼亚胡会面时强调自己对以色列的支持，并指责哈里斯的言论对以方“不尊重”。

偏袒不变 停火难期

尽管拜登政府展现出敦促以色列尽快实现停火的姿态，但并未对以方施加太大实质性压力。以色列媒体日前报道，拜登政府今年5月曾宣布暂停向以色列提供重磅炸弹，理由是担心以军在加沙人口密集地区使用，但美方目前已决定将扣留的约一半重型炸弹重新提供给以色列。

分析人士指出，美国出于其霸权利益需要，不论民主党还是共和党执政都不会改变美方支持以色列的立场。以色列区域外交政策研究所所长戈伦说，拜登退选并不会影响美国仍是以色列最强大保护伞这一事实。

当前，国际社会对加沙停火的呼声进一步高涨。然而，有媒体援引斡旋方的话报道，以色列对停火提出的新条件给达成协议制造了困难。内塔尼亚胡在美国国会的演讲中保持了一贯的强硬姿态，声称要在加沙取得“完全胜利”，还鼓吹要在中东建立一个类似北约的军事集团来对付伊朗。

戈伦指出，以色列民众希望以政府能达成停火协议，以使以方被扣押人员获释，但这似乎并不是内塔尼亚胡访美的最重要议题。以色列《国土报》直言，内塔尼亚胡此访不是为了结束战争，而是为了获取延长战争的手段。

近期民调显示，多数以色列民众要求停止冲突并举行大选。有分析认为，内塔尼亚胡不顾民意继续战争，是为了维持执政联盟内部极右翼势力对他的支持，因为极右翼威胁一旦结束军事行动就退出联合政府，而那将导致政府垮台。

内塔尼亚胡访美期间，加沙冲突进一步外溢。27日，以色列占领的戈兰高地城镇迈季代勒舍姆斯遭袭，数十人死伤。以色列称这是黎巴嫩真主党所为，但真主党否认与此有关。内塔尼亚胡因这一事件提前数小时结束访美。以军随后于28日对黎南部地区实施了飞机轰炸和炮弹射击。以黎局势升级为加沙停火前景蒙上更多阴影。美国凯托学会外交政策分析师乔恩·霍夫曼在美国《时代》周刊网站撰文说，目前地区冲突升级的可能性“越来越大”。（参与记者：刘赞）

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