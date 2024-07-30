人民网记者管克江

沙特阿美下游业务总裁穆罕默德·卡塔尼。受访者供图

“我们对中国经济高质量发展的前景感到振奋。中国有强大的产业链和供应链体系。中国加快发展新质生产力，未来发展将呈现高科技创新和可持续发展等特征。”近日，沙特阿美下游业务总裁穆罕默德·卡塔尼接受人民网记者采访时表示，近几十年来，中国经济社会发展取得了惊人成就。

“中国在光伏、锂电池和新能源汽车等领域取得的成就彰显加快发展新质生产力的成效。中国广阔的市场、广泛的产业支持体系、丰富的劳动力资源和人才储备，对外资企业都意味着巨大机遇。能源合作已经成为沙特阿美与中方合作的基石，但沙方对沙中合作未来的愿景远不止此。”

沙特阿美是一家全球一体化能源和化工品企业，是世界上最大的石油公司之一。穆罕默德·卡塔尼表示，沙特提出“2030愿景”，擘画了经济多元化发展的新蓝图，旨在利用其独特的战略位置，将沙特打造成连接亚、欧、非三大洲的枢纽。沙特还将持续发挥资源优势，如丰富的油气和矿产资源以及巨大的太阳能光伏潜力，推动可持续发展。

穆罕默德·卡塔尼表示，中国提出的共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”高度契合。沙特积极参与共建“一带一路”，致力于促进中国与欧洲和非洲的联通，促进贸易往来。欢迎中国企业在沙特投资设厂。这也符合《愿景2030》中提出的沙特实现工业化和经济多元化的愿望。

“事实上，很多中国企业已在沙特投资和参与建设了各类能源、基础设施和供应链项目。作为沙中合作典范项目，沙特阿美中国石化延布炼厂已成为一家世界级的全转化炼油厂。此外，沙特西海岸吉赞的港口、城市基础设施和发电项目，以及沙特东部省的世界级海运堆场和能源园区，都吸引了来自中国的优秀企业。作为‘一带一路’倡议的一部分，宝钢股份已与沙特阿美和沙特公共投资基金签署协议，将在沙特建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂。”穆罕默德·卡塔尼介绍。

“所有这些合作都实现了互利共赢，促进了参与各方的优势互补，共同书写沙中合作的美好篇章。”穆罕默德·卡塔尼表示，在高质量共建“一带一路”框架下，沙中合作不断提质升级，并扩展至数字和可持续发展领域。双方将利用数字、信息、通信和智慧城市相关技术、电信基础设施和电子商务平台，促进互联互通和经济社会发展。沙特阿美从能源需求、经济增长、人口规模、生活水平等各方面综合考虑对外投资战略。当前，亚太地区约占世界GDP总量的46%，推动着全球60%以上的增长。中国作为世界第二大经济体，在亚太地区发挥着至关重要的作用。

“从下游综合制造业，到先进减排技术，再到数字领域合作，中国都是我们最重要的战略伙伴之一。”穆罕默德·卡塔尼说，“在沙特阿美的全球投资战略中，亚洲尤其是中国具有特殊的地位。”他强调，“沙特阿美希望成为中国经济发展进程中的关键合作伙伴。”

展望未来，沙中投资合作前景广阔，机遇众多。穆罕默德·卡塔尼表示，双方将继续努力，进一步推动共建“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”深入对接，助力共同发展繁荣。

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