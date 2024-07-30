许英明

开放是中国式现代化的鲜明标识。建设更高水平开放型经济新体制，需要持续不断结合开放发展新形势新任务，给出新政策新举措。今年7月，商务部、中国人民银行等四部门联合印发《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》（简称《意见》）提出11条政策措施，不仅展现了中国推动高水平对外开放的坚定决心，而且契合扩大跨境贸易和投资的现实需求，打出了政策的“连环招”和“组合拳”，非常值得关注。

这一主动扩大开放的新举措在当前全球经济形势下很有针对性。从外部看，国际货币基金组织（IMF）预计，2024年全球经济增长预期维持3.2%不变，2024年和2025年全球贸易量将分别增长3.1%和3.4%。IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙提醒，如果发达经济体抑制通胀进展不利，包括美联储在内的各国央行可能需要将借贷成本维持在较高水平更长时间，这将对新兴和发展中经济体产生负面溢出效应。从内部看，今年以来，中国自身经济结构调整持续深化也带来了一些新挑战，但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成了新支撑，中国仍是世界经济增长的重要引擎和稳定力量。与此同时，新产业、新业态、新商业模式的发展，为跨境贸易和投资带来新活力，对开放政策提出了新要求。

在实践中，外贸企业面临着汇率风险、融资困难、结算繁琐等问题，“走出去”企业面临合规要求、跨境支付等挑战，外资企业也期盼进一步优化营商环境。解决这些问题，亟须更强的政策合力。此时，《意见》作出了针对性的具体安排。比如，在融资方面，鼓励银行保险机构基于真实可信的订单流、物流、资金流等数据要素，为跨境电商、海外仓企业提供优质金融服务；在优化营商环境方面，着力打造“投资中国”品牌，加大对“专精特新”“隐形冠军”及供应链关键企业招引力度；在打造开放平台方面，高质量办好进博会、广交会、服贸会、投洽会、数贸会等重大展会……

高水平开放与高质量发展相辅相成、相互促进。高水平开放促进了国内外要素资源的流动和融合，是实现高质量发展的内在要求和重要手段，高质量发展通过不断优化产业结构和完善市场体系，又为促进高水平开放提供了坚实的基础和条件。当前，中国对外开放已经站在新的历史起点上，需要实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，需要建设更高水平开放型经济新体制，为经济高质量发展提供有力的体制机制保障。客观地讲，高水平对外开放是一个涉及面非常广的系统性工程，既要强化贸易政策与金融、投资、财政、区域等政策的协调配合，又要聚焦重点领域深化体制机制改革，还要兼顾企业发展的现实需求。这就需要我们调动各方力量和资源，推动形成高水平开放和高质量发展的政策合力。

对于企业而言，政策合力可以提供稳定、高效、可预期的政策环境，有助于企业更好实现长期战略规划，增强企业的创新能力和国际竞争力，更好更快融入世界经济，分享经济全球化带来的红利。综合看，《意见》的效果值得期待。

（作者为商务部研究院国际市场研究所所长）

(责编：徐祥丽、张悦)