本报记者 王俊岭

7月23日，江苏省如皋市长江镇，船舶在中林如皋港务集团有限公司码头进行卸运货物作业。

吴树建摄（人民视觉）

7月24日，浙江省金华市义乌国际博览中心，中外客商在2024中国义乌日用百货科技创新博览会上洽谈。

时补法摄（人民视觉）

日前，江西省九江经济技术开发区九江明阳电路科技有限公司生产车间内，工人正在忙着生产专供出口的PCB板。

魏东升摄（人民视觉）

哈萨克斯坦谢列克风电项目是中国电建集团在中亚地区投资的首个新能源项目，也是中哈高质量共建“一带一路”的标志性项目。图为不久前，中哈两国工作人员正在进行巡检。

新华社记者 白雪骐摄

跨境贸易和投资是推进高水平对外开放的重要内容。近日，商务部、中国人民银行、国家金融监管总局、国家外汇局联合印发《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》（简称《意见》），积极形成支持跨境贸易和投资高质量发展的更大合力。

“商务+金融”如何协同施策？对外贸、外资、对外投资有哪些积极影响？

回应关切——

直面“老问题”“新梗阻”

7月18日，400枝来自肯尼亚的新鲜玫瑰乘机抵达长沙黄花机场，在长沙黄花机场海关的监管和帮助下，申报、口岸查验、证书办理、物流信息流转等全流程在不到2个小时之内全部完成。随后这批鲜花顺利出口至乌兹别克斯坦。这是全国首例非洲鲜花转口贸易。

“我们希望借助长沙对非洲的航线优势，提升鲜花转口贸易在国际市场上的比重。”申请这笔转口贸易的湖南玺悦文化传媒有限公司负责人黄梓楠对本报记者说，与单向的进出口相比，转口贸易涉及的国别更多，汇兑过程更为复杂、汇率波动风险也更大。外贸企业希望能够获得稳定的涉外结算服务。“在转口贸易中，如果能更多使用人民币支付和结算就更好了！”

这些期盼正是《意见》所关注并回应的。

《意见》提出了5方面11条政策措施，鼓励地方商务主管部门在保障数据安全前提下，加强数据互联互通共享，为银行保险机构提供有力信息支撑。

其中，在推动外贸质升量稳方面，将推动地方商务主管部门帮助外贸企业深耕传统市场，发掘培养新的出口增长点。同时，鼓励银行机构丰富完善信贷产品服务，推动商业性保险机构聚焦进出口重点环节，完善保险和理赔服务。

在优化支付结算环境方面，鼓励有条件的地方推动政银企多方联动，帮助中小微企业降低外汇套期保值成本。

在深化对外投资合作方面，完善商务主管部门与政策性开发性金融机构多层次对接合作，推动地方商务主管部门引导重点产业合理有序跨境布局，支持银行保险机构结合自身定位和发展需要优化完善境外网络布局。

商务部财务司负责人介绍，《意见》着力解决经营主体反映的融资难、融资贵“老问题”和融资堵点、结算卡点、风控痛点“新梗阻”，加强商务与金融系统常态化沟通交流，做深做实“总对总”“分对分”合作，推动跨境贸易、投资与金融深度融合互促发展。同时，统筹“促发展”与“防风险”，协同做好开放条件下风险防控工作。

近两年，在跨境贸易和投资领域，经营主体对“商务+金融”服务的需求日益增大。

“今年以来，各国展会市场基本恢复到2019年的规模和势头，中国企业走出去拓展海外市场的热情有明显回升。”广东潮域展览有限公司副总裁王炳文告诉本报记者，企业赴境外参加会展活动对于金融服务的需求主要体现在三个方面：一是订单确认后到产品交付前的信用保险，二是订单确认后扩大再生产的投融资需求，三是回款结算。在王炳文看来，《意见》具有很强的针对性和及时性，回应了企业对于跨境贸易和投资的最新诉求，有利于增强企业赴境外拓展市场的信心，也有利于企业在实际业务中获得资金、保险和结汇方面的支持和便利。

提升服务——

金融机构拿出更多实招

“加强商务和金融协同”，金融机构如何发力？

不久前，国家开发银行在京召开3500亿元人民币融资窗口业务推进会，面向重点客户开展政策宣介和业务推动，深化政银企合作，共同服务共建“一带一路”高质量发展。会上，国开行与老中联合投资有限公司等7家中外合作伙伴就境外经济合作园区、基础设施互联互通、中欧班列、“丝路海运”港航贸一体化等领域项目签署合作协议。记者了解到，国开行将根据客户需求和项目特点，提供项目贷款、公司融资、基金投资、债券发行等一系列投融资产品，着力满足共建“一带一路”项目资金需求。

在实践中，很多金融机构也正在积极作为，更好服务跨境贸易和投资高质量发展。

中国出口信用保险公司发布的数据显示，截至2023年底，中国信保累计支持国内外贸易和投资规模超过8万亿美元，带动近300家银行为出口企业提供保单融资增信支持超过4.8万亿元人民币。今年上半年，中国信保实现承保金额同比增长9.7%。不仅如此，中国出口信用保险公司与浦发银行近日还签署了《全面合作协议》，计划围绕支持外贸促稳提质、加大项目类业务合作、创新贸易融资合作、加强普惠金融支持等领域加强合作，充分发挥出口信用保险的风险保障和融资带动作用。

古汉汽车零部件（常熟）有限公司生产的汽车座椅头枕、保险杠、工具盒、地毯模具等产品远销马来西亚、西班牙、泰国、俄罗斯等多个国家。随着销售的增长，公司对于资金的需求不断加大。“目前在汽车供应链内承兑汇票等非现金的票据增多，回款周期加长、回款不及时等造成的资金周转压力，公司扩大生产和提升研发能力均需要融资支持。”公司负责人郭恒兵说，中国进出口银行江苏省分行提供的小微企业转贷款成本较低，有效缓解了回款资金压力，为公司提升出口能力奠定了基础。《意见》的出台，让企业对于开放发展有了更多期待。

中国进出口银行江苏省分行相关负责人对本报记者说，该行正针对江苏省的科创型、成长型小微企业生产、研发、出口等全周期融资需求，提供多元化的金融服务。《意见》发布后，该行将进一步聚焦江苏外贸产业的特点和最新需求，全力为优质企业“走出去”提供金融支持。

“当前，虽然逆全球化风险始终存在，但是中国企业出海已成为新的发展趋势。《意见》在企业融资、外汇管理、跨境贸易结算、法律保障和风险防范等方面及时有效地回应了中国企业的迫切需求。”中央财经大学中国宏观发展研究院副院长俞剑说，随着金融机构进一步加强跨境贸易和投资服务能力，相关经营主体可以更加及时、有效地应对外部环境的不确定性和挑战，抢抓开放发展新机遇。

预期向好——

积极融入开放发展大潮

对于广大外贸企业、外资企业、对外投资企业来说，《意见》为跨境生意带来的新一波利好，让其更愿意积极融入开放发展大潮之中。

拓展海外市场更有信心——今年6月，三一集团与沙特环球港口公司签署了80台电动集装箱卡车合作协议，成为中国制造的又一笔出海大单。三一集团相关负责人表示，将持续加强海外营销渠道建设、完善海外服务配件体系、加快海外产品研发，建立可持续的全球经营能力。“国家鼓励外贸高质量发展的举措越来越多，我们现阶段正积极向国际市场推出更多新产品，不断提高产品市场占有率。”该负责人说。

深化在华研发布局——路易达孚集团亚太区首席财务官刘佑宝对本报记者说，去年企业在华落地了全球第二个全球研发中心，以推动食品、特种饲料和配料等方面的创新发展。“《意见》有助于降低企业的运营成本和风险，进一步优化了投资环境。其中优化支付结算环境和跨境人民币服务，将有助于我们探索新的方式来更好地管理跨境财务风险。中国拥有庞大而有韧性的消费市场，我们希望看到《意见》更多的落地细则，推动外资企业全面发展。”刘佑宝说。

全力打造地区总部——今年6月，富士胶片（中国）投资有限公司获批成为上海陆家嘴金融城首批财资中心5家企业之一，在发挥地区总部功能、资金运营以及配套保障等方面获得了更多支持。“我们从《意见》中感受到中国进一步打造开放平台、优化外资营商环境、激发创新协作的坚定信念。”富士胶片（中国）投资有限公司总经理室室长姚佳锋在接受本报记者采访时说，企业将继续积极布局前沿领域，坚定致力于中国市场业务的开拓和经营。

抢抓出海投资机遇——截至今年上半年，极兔速递已经建立了154个海外转运中心，成功搭建了49套自动化分拣线，同时设立了约1.3万个网点。今年，极兔速递还计划在菲律宾班诗兰、马来西亚雪兰莪州等地共建设4个分拨中心。极兔速递政府事务总监黄加伟说，《意见》的发布为出海企业带来了多方面积极影响，为“走出去”企业的长远发展提供了坚实基础。“希望金融机构能够提供更专业的跨境风险管理服务，帮助我们更好识别和应对外部环境风险，保障海外业务稳定发展。”他说。

“当前，全球经济的不确定性依然不容忽视。中国要想更好地推动‘引进来’‘走出去’，实现跨境贸易和投资高质量发展，还需要进一步在产业、财税、能源、科技等领域提供更多协同性政策支持。”俞剑说。

(责编：徐祥丽、张悦)