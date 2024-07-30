海伦剪纸作品《福娃滑雪》。

韩国籍设计师 吴世勋摄

在一次书画展上，我接触到千变万化的海伦剪纸作品。从那以后，我时常到访海伦剪纸工作室，与剪纸艺术家深入交流，了解作品背后的故事。从民俗风情到历史故事，从古典文学到现代生活，海伦剪纸的题材仿佛为我打开了一扇窗，让我更加深刻地了解了中国的文化传统、社会生活以及人们的思想情感。海伦剪纸独特的制作工艺，更是让我由衷敬佩中国民间艺人的精妙构思和高超技艺。