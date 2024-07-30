“乌铜走银”是流传于云南民间的一种铜制工艺品加工工艺。这项工艺以乌铜为胎，雕刻出各种图案纹路，再熔化金或银填入其中。经过焊接与组装、打磨、捂黑等一系列加工环节，使得底铜变黑，而金银图案清晰分明。“乌铜走银”工艺品纹饰丰富多样，尽显古色古香之韵味。
在云南昆明市官渡古镇，国家级非物质文化遗产“乌铜走银”制作技艺传承人金永才正在打制工艺品。
“乌铜走银”工艺品。
云南昆明市法国籍居民 米满·穆萨摄
在官渡古镇，我得以近距离观赏“乌铜走银”制作技艺，匠人们超凡绝伦的手艺让我大开眼界。“乌铜走银”工艺品技艺精巧、图案传神，具有很高的艺术价值和文化内涵。
湖北宜昌彩陶制作技艺是利用宜昌本地的优质陶土，结合传统的制陶工艺，并融入巴楚文化元素，采用书法、篆刻、绘画、浮雕等多种艺术装饰手法精心制作而成的艺术品。
宜昌一家陶器工作坊内的宜昌彩陶作品——鸟韵荷香陶瓷摆件。
三峡大学几内亚籍留学生 玛 拉摄
我对宜昌彩陶制作技艺慕名已久。这次很开心能够到访陶器工作坊，欣赏到众多精美的陶器作品。这些作品题材广泛，既有历史人物，也有美丽的花草盆景，每件作品都充分展示了中国文化与艺术的丰富多样性。最让我印象深刻的是每个陶器都有着独特的设计理念，其历史与文化底蕴值得细细品味。
中国是茶的故乡，饮茶和品茶贯穿于中国人的日常生活。中国传统制茶技艺拥有系统完整的知识体系、广泛深入的社会实践、成熟发达的传统技艺、种类丰富的手工制品，承载着中华文明的厚重底蕴。
浙江越秀外国语学院留学生在绍兴市迎恩门侨韵街区体验点茶技艺。
浙江越秀外国语学院文明实践班也门籍留学生 哈 南摄
中国有着古老的制茶技艺，不同地区的饮茶习惯各具特色。在绍兴市体验点茶，让我感受到茶不仅是饮品，饮茶更是一种生活方式。我用相机记录下点茶的精彩瞬间，希望能让各国朋友感受中国丰富多彩的茶艺文化。
海伦剪纸源自黑龙江海伦市，主要采用灯烟熏和剪刀剪的手法进行制作。历经百年传承与发展，海伦剪纸逐渐形成了独具特色的满族剪艺风格，其剪纸画幅较大，通常以花鸟鱼虫、飞禽走兽等为创作题材，造型简洁而质朴。
海伦市“傅作仁满族剪纸世家”第四代传承人傅清超正在制作海伦剪纸《百花送福》。
韩国籍设计师 吴世勋摄
海伦剪纸作品《福娃滑雪》。
韩国籍设计师 吴世勋摄
在一次书画展上，我接触到千变万化的海伦剪纸作品。从那以后，我时常到访海伦剪纸工作室，与剪纸艺术家深入交流，了解作品背后的故事。从民俗风情到历史故事，从古典文学到现代生活，海伦剪纸的题材仿佛为我打开了一扇窗，让我更加深刻地了解了中国的文化传统、社会生活以及人们的思想情感。海伦剪纸独特的制作工艺，更是让我由衷敬佩中国民间艺人的精妙构思和高超技艺。
武强木版年画源自河北衡水市武强县，是一种有着悠久历史的传统民间工艺品，使用传统手工木版套印而成。武强木版年画具有浓郁的乡土气息和地方特色，其构图丰满、色彩鲜亮、节俗特色浓厚。
河北武强年画博物馆内，一名游客（左）在欣赏自己印制的武强木版年画。
美国中央密苏里大学学生 乔丹·奥斯丁摄
河北武强年画博物馆展出的年画作品。
美国中央密苏里大学学生 乔丹·奥斯丁摄
武强年画博物馆里的每一幅作品都颇具中国特色，让我感受到当地民众对生活的热爱。特别是那些描绘中国传统节日风俗和农村生活场景的年画作品，让我感受到了中国丰富多彩的文化。
英歌是广东潮汕地区的特色民俗，是一种融舞蹈、南拳套路、戏曲演技于一体的民间广场舞蹈，表演气势豪迈、气氛浓烈，有歌颂英雄的含义。每逢节庆，潮汕多地都会组织英歌舞表演，深受群众喜爱。
今年2月，“中华英歌·舞动汕头”2024年春节英歌舞展演巡游活动在广东汕头市潮阳区举行，千名舞者同台表演，场面热闹非凡。
汕头大学俄罗斯籍留学生 艾莲娜摄
今年春节，我来到潮阳，亲眼观看了英歌舞表演，实在太震撼了！现场鼓声热烈激昂，舞者的舞步雄壮有力，周围的人群也被这热闹的氛围所感染，一片欢腾的气氛。这次体验让我对中国的歌舞文化产生了浓厚的兴趣，希望以后有机会能够更加深入地了解和体验。
非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分，也是促进不同文明交流互鉴的重要载体。中国丰富多彩的非遗文化，在传承与创新中不断绽放出迷人的光彩，吸引着越来越多在华工作、学习、生活的外国友人了解和学习。他们纷纷举起镜头，记录下中国非遗的精彩瞬间。
（本报记者屈佩、方圆、杨文明、邵玉姿、范昊天、李纵、刘军国采访整理，党明玥亦有贡献）
《 人民日报 》（ 2024年07月30日 18 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
分享让更多人看到