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韩国央行最新数据显示——

韩国经济2024年上半年增长2.8%

本报记者 莽九晨
2024年07月30日06:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　韩国中央银行韩国银行日前公布的初步核算数据显示，韩国国内生产总值（GDP）2024年上半年增长2.8%，比此前预期低0.1个百分点。韩国银行表示，受内需不振等因素影响，韩国第二季度GDP环比下降0.2%，但预计今年出口贸易将继续保持增长趋势，全年经济增长率大致接近5月的预测值2.5%。

　　韩国经济今年上半年的增长主要靠出口拉动。根据韩国银行最新发布的数据，今年第一季度，出口拉动GDP增长4.3个百分点，第二季度则拉动GDP增长2.4个百分点。韩国产业通商资源部日前发布的数据显示，今年上半年，韩国出口同比增长9.1%，达到3348亿美元。其中，最大出口产品半导体出口同比增长52.2%，达657亿美元；第二大出口产品汽车出口同比增长3.8%，并创下历史同期最高纪录的370亿美元。

　　数据同时显示，内需对韩国今年第一季度GDP增长的贡献度为-1%，第二季度为-0.1%。韩国纽西斯通讯社报道认为，受持续的高物价和高利率影响，民间消费和企业投资逐渐减少，内需短时间内很难出现反弹。

　　韩国统计厅7月初发布的数据显示，韩国6月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.4%。其中，农产品价格同比大涨13.3%，苹果、梨等水果价格也居高不下。据韩国产业通商资源部统计，韩国大型超市5月份家电、文化产品销售额减少19.1%，降幅最大；体育、日用消费品的销售额也分别减少14.2%和12.9%。除必需的食品类商品外，消费者的消费意愿都出现不同程度下滑。

　　韩国银行7月中旬召开金融货币委员会会议，决定维持3.5%的基准利率。韩联社报道说，韩国银行继续维持基准利率主要是考虑到汇率波动、家庭负债持续飙升等因素。近一段时期，韩元对美元汇率持续走低，家庭负债继续增加，过早降息可能会导致韩元对美元汇率进一步下挫，并推动家庭负债持续飙升。

　　在维持高利率的情况下，韩国企业的投资意愿受到抑制。韩国银行的数据显示，设备投资第一季度同比减少1.0%，第二季度同比减少3.4%。韩国开发研究院7月初发布的报告指出，韩国5月份设备投资同比下滑5.1%，建设投资同比减少3.8%。韩国开发研究院还表示，根据出口恢复态势预估的今年消费和设备投资应分别增长0.3%和0.7%，但如果按现行的高利率维持下去，今年消费和设备投资将分别减少0.4个百分点和1.4个百分点。韩国延世大学经济学院名誉教授金正植认为，受持续高利率的影响，个体经营者负担将增加，消费能力下降，企业投资意愿降低，预计内需问题仍较突出。

　　为进一步提振内需，韩国企划财政部在7月初发布的《2024年下半年经济政策方向》文件中，将“加强对小工商业者和普通民众的支援”“稳定物价、减轻生活负担”“扩大建设投资”等确定为下半年的工作重点。韩国企划财政部认为，下半年随着政策的落实，物价等制约内需的因素将有望得到缓解。

　　（本报首尔7月29日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年07月30日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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