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外交部：中国将继续同国际社会加强世界遗产保护合作

2024年07月30日06:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京7月29日电  （记者董雪）就中国申报的“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”等三个项目被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》，外交部发言人林剑29日在例行记者会上回答提问时表示，保护传承好世界遗产是人类共同责任，中国将继续同国际社会一道，加强世界遗产保护合作。

　　“我们对‘北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作’‘巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群’‘中国黄（渤）海候鸟栖息地（第二期）’申遗成功表示热烈祝贺。”林剑表示，至此，中国世界遗产数量达到59项，位居全球第二。其中包括15项世界自然遗产和4项文化与自然双遗产，世界自然遗产总数继续保持全球第一。

　　林剑表示，世界遗产是人类共同财富，保护传承好世界遗产是人类共同责任。中国将继续秉持人类命运共同体理念，同国际社会一道，积极践行《保护世界文化和自然遗产公约》，分享中国成功经验，加强世界遗产保护合作，为促进全球生态文明建设和文明交流互鉴，持续贡献中国智慧和中国力量。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月30日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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