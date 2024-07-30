一、应中华人民共和国主席习近平邀请，东帝汶民主共和国总统若泽·拉莫斯·奥尔塔于2024年7月28日至31日对中国进行国事访问。这是东帝汶2002年5月恢复独立以来，东帝汶国家元首第一次对中国进行国事访问。

访问期间，习近平主席同奥尔塔总统在亲切友好气氛中举行会谈，就中国与东帝汶关系及共同关心的国际地区问题深入交换意见，达成广泛重要共识。中华人民共和国国务院总理李强、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际分别同奥尔塔总统会见。

二、双方一致认为，建交22年来，中国与东帝汶始终相互尊重、平等相待，传统友谊历久弥坚，树立了大小国家团结合作的典范。当前，两国都处在加快现代化建设、实现各自民族复兴的关键时期，面对世界之变、历史之变，中国东帝汶关系的战略意义更加凸显。2023年两国建立全面战略伙伴关系，开启双边关系新篇章。本周会晤延续了去年重要会晤的良好势头。双方将传承相互信任、合作共赢的优良传统，推动两国全面战略合作不断提质升级，朝着共建中国东帝汶命运共同体的大方向迈进，更好造福两国人民。

三、东帝汶热烈祝贺中华人民共和国成立75周年，热烈祝贺中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议胜利召开，高度钦佩新时代中国取得的伟大成就，认为中国式现代化为发展中国家自主发展拓展了路径选择和实践方案。东方相信，中国共产党将团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

四、中方高度赞赏东帝汶恢复独立22年来不断推进国家发展和民族振兴，在经济建设和民生改善方面取得重要成就。中方认为东帝汶具备加快国家发展的良好条件，愿继续为东帝汶经济社会发展提供帮助。

五、双方同意保持高层交往积极势头，加强战略沟通，夯实友好互信，持续推动双边关系发展。双方同意进一步密切中央和地方政府、立法机构和政党间交往，加强治国理政经验交流，不断巩固友好和政治互信。

六、两国强调，坚定支持彼此核心利益和重大关切，是中国东帝汶关系战略性的重要体现。双方强调联合国大会第2758号决议的权威性不容置疑。东帝汶重申将坚定不移地奉行一个中国原则，承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对任何形式的“台湾独立”，不与台湾建立任何形式的官方关系，不进行任何形式的官方往来，支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力；充分尊重中方在涉疆、涉藏等问题上的立场。

中方重申坚定支持东帝汶人民自主选择符合本国国情的发展道路，坚定支持东帝汶维护国家主权、安全和发展利益，反对外部势力干涉东帝汶内政。

七、东帝汶高度赞赏习近平主席提出人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。双方愿共同努力，推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。奥尔塔总统积极评价中国在促进世界和平与发展中的重要作用。

八、两国将加强发展战略对接，围绕产业振兴、基建发展、粮食自给和民生改善四大领域开展更多合作。中方愿同东帝汶深化贸易投资、农渔业、卫生、水利、能源、教育、减贫等领域合作，拓展旅游、数字经济、绿色发展合作，助力东帝汶实现自主可持续发展。双方高度评价两国高质量共建“一带一路”合作成果，同意签署共建“一带一路”合作规划、民航运输协定和农业合作谅解备忘录。

九、两国同意密切军方和警务部门各层级交往，加强在人员培训、装备技术、联演联训、警务和执法安全等领域合作。

十、两国同意进一步加强湖南同友省（区）马纳图托区合作，支持澳门特别行政区与帝力缔结友城关系，愿继续深化友好城市和人文交流合作，促进民心相通。

十一、中方愿为东帝汶加入东盟提供力所能及的帮助，欢迎东帝汶在地区事务中发挥更大作用，愿向东帝汶提供能力建设支持等力所能及的帮助。中方愿通过中国东盟合作和东亚合作平台，同东帝汶分享更多发展机遇和红利。双方将共同维护地区和平、发展与繁荣，反对在本地区拼凑封闭排他的集团架构。

中方祝贺东帝汶加入世界贸易组织，支持东帝汶更好融入多边贸易体制，在国际事务中发挥更大作用。双方愿共同维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，反对“脱钩断链”，反对各种形式的贸易保护主义。两国同为世贸组织发展中成员，将共同维护发展中成员合法权益。

十二、两国积极评价中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）为促进中国同葡语国家开展互利合作、拉紧经济纽带发挥的重要作用，将共同落实好第六届部长级会议成果，继续在论坛框架下加强合作。双方一致认为，东帝汶在促进中国与葡语国家间合作上发挥重要桥梁作用。

十三、今年是和平共处五项原则发表70周年。双方认为，和平共处五项原则写入两国建交公报，要进一步弘扬和平共处五项原则精神，坚持大小国家一律平等。两国支持联合国在维护世界和平、促进共同发展和推动国际合作方面发挥核心作用，将在国际事务中强化相互支持，坚定捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护国际社会团结合作，反对霸权主义和强权政治，坚持真正的多边主义，弘扬和平、发展、公平、正义、自由、民主、人权等共同价值。

十四、中方支持东帝汶发起成立的脆弱国家联盟（g7+）在国际事务中发挥更大作用，支持发展中国家加强团结协作，维护共同利益。

十五、双方认为，气候变化是全球性挑战，需要各国按照公平、共同但有区别的责任原则和各自能力原则携手应对，共同推动《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》全面有效实施，发达国家要落实对发展中国家在资金和技术转让方面的承诺。中方愿同东帝汶加强防灾减灾合作，为东帝汶应对气候变化提供力所能及的帮助。

十六、访问期间，双方签署《中华人民共和国政府和东帝汶民主共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》以及农业、民航运输、数字经济、绿色发展、基础设施、落实全球发展倡议、广播电视、媒体和公共文化等领域合作文件。

十七、奥尔塔总统感谢习近平主席以及中国政府和人民给予的热情友好接待，期待中国领导人早日访问东帝汶。

（新华社北京7月29日电）

《 人民日报 》（ 2024年07月30日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)