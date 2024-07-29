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委内瑞拉选举委员会宣布马杜罗再次当选总统 拉美多国表示祝贺

2024年07月29日16:55 | 来源：新华网
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　　新华社加拉加斯7月29日电（记者田睿　孟宜霏）委内瑞拉国家选举委员会29日凌晨宣布，执政的大爱国联盟候选人、现任总统马杜罗再次当选委内瑞拉总统。拉美多国表示祝贺。

　　委内瑞拉28日举行总统选举，共有10名候选人参加。国家选举委员会对80%选票的计票结果显示，马杜罗获51.2%的选票，反对派联盟“民主团结联盟”候选人埃德蒙多·冈萨雷斯获44.2%的选票，其他8名候选人共计获得4.6%的选票。

　　马杜罗在胜选演讲中表示，即将签署政令开启对话进程，使全国各政治力量达成新的共识。“民主团结联盟”抗议选举结果。

　　古巴国家主席迪亚斯-卡内尔对马杜罗当选连任表示祝贺，并承诺古巴将与委内瑞拉并肩作战；尼加拉瓜政府发布公告，“祝贺委内瑞拉人民取得伟大胜利”；洪都拉斯总统卡斯特罗表示，马杜罗和委内瑞拉人民取得了“无可争议的胜利”；玻利维亚总统阿尔塞表示将继续加强与委内瑞拉的友谊、合作和团结。

　　阿根廷、巴拿马、乌拉圭等9国外长发表联合公报，呼吁允许所有候选人代表复核计票，以保证大选结果尊重人民意志。

　　本次总统选举注册选民超过2100万，全国共设超过1.5万个投票站。国家选举委员会数据显示，选举投票率达59%。

　　委内瑞拉总统由普选直接产生，任期6年。上届总统选举于2018年5月举行，时任总统马杜罗当选连任。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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