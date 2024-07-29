新华网悉尼7月29日电（记者梁有昶）以“水墨幻境，古韵西安”为主题的“中国文化日”活动近日在澳大利亚维多利亚州（维州）白马市市政厅举行。

中国驻墨尔本总领事房新文出席活动并致辞。维州州长艾伦、维州多元文化部长斯蒂特、维州反对党领袖佩苏托，以及多名澳大利亚联邦、维州议员和当地政府官员等嘉宾出席。约1100名来自维州27所中小学的学生也参加了此次活动。

房新文在致辞中表示，中国历史悠久，文化灿烂，澳大利亚崇尚多元文化，中华文化已成为澳大利亚多元文化不可或缺的重要组成部分，希望通过此次活动让大家深入感受中国文化独特魅力。他勉励同学们进一步学习中文和了解中国文化，充分利用中国对澳免签政策前往中国游览，亲身感受博大精深的中华文化和精彩纷呈的现代中国，成为中澳友好交流的年轻使者。

艾伦高度评价“中国文化日”活动，表示很高兴看到众多维州中小学生前来参加活动，这是维州多元文化和多元社会的生动体现。艾伦充分肯定维州华人社区长期以来为维州发展作出的重要贡献，表示维州政府将继续倾听华人社区声音，帮助华人社区实现发展繁荣，改善华人社区生活福祉，繁荣维州多元文化。艾伦指出，今年是维州与江苏省建立友好省州关系45年，维州愿同江苏省一道，不断加强经贸、直航等合作，推动双方关系不断取得新进展。

佩苏托表示，此次“中国文化日”活动展示了中国的风俗和传统，不仅体现维州欢迎不同文化背景的各族裔，更体现维州鼓励各族裔自豪地庆祝自身的文化，维州愿帮助华人社区在商业等领域实现更大发展。

文化日活动分为上下午两场，来自中国古都西安的文化团组及澳大利亚墨尔本的文化机构联袂为现场观众带来了精彩纷呈的唐宫廷舞、蒙古呼麦、傣族孔雀舞和唐茶演出，博得观众阵阵掌声。嘉宾们和学生们踊跃参加唐茶茶道、书法、绘画、团扇制作、手工香囊、中国乐器、中国传统服饰妆造等文化体验及投壶、套圈、铜钱投币等互动游戏，和来自中国的艺术家们充分交流互动。不少嘉宾和学生在现场驻足观看大屏幕上播放的中国有关省市旅游宣传片，惊叹中国之大美。

活动现场人流涌动，气氛热烈，欢声笑语不断。嘉宾和学生们表示，通过此次活动，进一步增进了对中国文化的认知和理解，对中国更加“心向往之”，希望未来有机会去中国走一走看一看，沉浸式体验中国灿烂文化和优美风光。

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