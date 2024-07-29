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通讯｜中企投建的水电站助柬埔寨城市告别“电网孤岛”

2024年07月29日16:51 | 来源：新华网
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　　新华社金边7月29日电　通讯｜中企投建的水电站助柬埔寨城市告别“电网孤岛”

　　新华社记者吴长伟

　　在柬埔寨西南部戈公省，由中国华电集团有限公司投资建设的额勒赛下游水电站今年7月迎来商业运营10周年。走进额勒赛，群山环绕之中，电站大坝上的“开发水电 福泽百姓”几个中柬文大字格外醒目。

　　这是中国华电在海外以“建设-运营-移交（BOT）”模式投资开发的第一个水电站，装机33.8万千瓦，年均发电约10亿千瓦时，极大缓解了柬埔寨电力供应紧张局面。

　　“水电站是能源基础设施，最重要的是惠及当地发展，提高民众生活质量。”中国华电额勒赛下游水电项目（柬埔寨）有限公司（简称“额勒赛公司”）负责人朱新元告诉记者，额勒赛下游水电站投产之前，柬埔寨缺口电量超过全国用电量的20%，严重制约当地经济社会发展。

　　吴希天是额勒赛公司的柬籍翻译，家住戈公省戈公市。他告诉记者，以前戈公市是柬埔寨的一座“电网孤岛”，用电全部从临近的泰国进口。额勒赛公司架设了电站至戈公市的32公里输电线路，帮助这里接入全国电网。现在当地电价较以前降低了约80%，很少停电，厂房越来越多，老百姓也添置了空调等电器。“现在用电又便宜又方便，我们的生活越来越好，真的很感谢华电。”

　　10年来，额勒赛下游水电站实现投产以来连续安全生产超3900天，累计输出绿色电能达110亿千瓦时，投产次年发电量占到柬埔寨全国发电量的30%。

　　额勒赛下游水电站完全采用中国水电技术标准。额勒赛公司生产技术部负责人罗建华告诉记者，投产后，项目全面引入了中国华电安全、质量、环保管理体系和管理标准。

　　“技术监督是水电站针对特种设备进行常态化检测的一项重要工作，关乎电站人身设备安全，但柬埔寨没有相关技术标准和要求。”罗建华说，2016年，公司按照中国先进标准建设了柬埔寨境内唯一的电站试验中心，开创柬埔寨水电项目技术监督先河。

　　朱新元说：“作为在柬中资企业，我们把中国设备、中国技术、中国标准带到柬埔寨，就是要努力为当地提供优质的清洁电能，点亮人们的美好生活。”

　　投产以来，额勒赛下游水电站多次为柬埔寨大型体育赛事、柬新年等重要活动的能源保供发挥“顶梁柱”作用。

　　为实施本土化经营，额勒赛公司组织华电“一带一路”能源学院柬埔寨培训班，举办“华电夜校”等活动，帮助当地员工提升技能。目前项目柬籍员工占比达50%以上，多名柬籍员工走上技术管理岗位。

　　“额勒赛下游水电站是中柬人民友谊的桥梁，在高质量共建‘一带一路’指引下，希望中柬员工能够共同把中柬友谊之花滋养得更加枝繁叶茂。”朱新元说。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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