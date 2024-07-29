新华社华盛顿7月28日电 美国财政部网站最新数据显示，美国联邦政府债务规模已达34.997万亿美元，距35万亿美元大关仅一步之遥。

美国财政部数据显示，截至7月25日，联邦政府债务规模已无限逼近35万亿美元关口。

根据美国彼得·彼得森基金会的测算，将这些巨额债务分摊到美国民众身上，相当于每人负债近10.4万美元。

近期，越来越多美国政商界人士和经济学家表达对美国债务问题的担忧。

这是4月23日在美国首都华盛顿拍摄的美国国会大厦。新华社记者刘杰摄

美国传统基金会经济学家EJ·安东尼近日表示，今年6月，美国偿还联邦债务利息的金额相当于当月个税收入的76%。美国特斯拉公司首席执行官马斯克日前就此发文表示：“美国正走向破产。”

全球规模最大资产管理集团之一的贝莱德公司首席执行官拉里·芬克接受美国媒体采访时表示，美国的赤字是世界上规模最大的，增长速度也是世界上最快的，“必须找到办法将赤字对经济、利率和通胀的影响降到最低”。

美国联邦政府债务规模近年呈现加速膨胀趋势。2017年9月，美债规模突破20万亿美元。2022年2月，美债规模突破30万亿美元。2023年6月16日，联邦政府债务规模突破32万亿美元，达到这一数字的时间比新冠疫情前的预测提前了9年。

彼得·彼得森基金会认为，从技术上看，美国联邦政府债务不断增长主要由人口老龄化、医疗成本上升和税收收入不足造成。不少媒体和经济学家认为，从根本上说，美国国会运行机制弊端和主要政党对债务问题的漠视是联邦政府债务不断累积的主要原因。一些媒体注意到，在民主、共和两党围绕今年大选开展的竞选活动中，债务问题几乎没有被提及。

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