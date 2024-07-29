新华社旧金山7月28日电 中国驻美国大使谢锋27日以视频方式在加利福尼亚州旧金山湾区纪念中美建交45周年研讨会上发表致辞，回顾两国建交初心，展望中美关系未来。

谢锋表示，中美建交是中美关系史和国际关系史上的里程碑，也是造福两国人民和促进世界和平繁荣的大事件。45年来，中美关系发展取得了巨大成就，成长为世界上相互交融最深、合作领域最广、共同利益最大的双边关系之一。

谢锋说，中美关系的历史和现实给我们三点启示。第一，敌对必然双输，伙伴才是中美彼此的正确定位。如果双方都把对方视为伙伴，中美关系就会逐步好起来。第二，分歧并不可怕，对话才是解决问题的正确方法。要继续以对话增互信、化分歧，遇事多商量、有事好商量。第三，“脱钩”此路不通，合作才是实现共赢的正确选择。应该彼此成就而非互相伤害，拉长合作清单，缩短负面清单，用对话合作的成功故事对冲零和博弈的消极叙事。

此次研讨会由旧金山湾区侨界主办。加州州长纽森致信祝贺，中国驻旧金山总领事张建敏、加州政府运营署署长黄思敏、旧金山市市长布里德、前市长布朗、市议长佩斯金等参加活动并致辞。来自加州、华盛顿州、俄勒冈州、内华达州等地的200余名各界人士出席会议。

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