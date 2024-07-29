人民网巴黎7月28日电 （记者于超凡）日前，法国华人贸易促进会第七届会长团就职仪式暨成立15周年庆典在法国巴黎举行，林相伟出任新一届会长。

林相伟发表就职演说表示，中法友好合作关系不断深化发展，奥运会为巴黎注入新的发展活力，这都将为我们大家的事业发展提供越来越多的机遇和更好的条件。协会全体同仁要继往开来、群策群力、团结向上，维护增强旅法侨界团结互助，为促进中法友谊作出应有贡献。

中国驻法国大使馆领事侨务处参赞万磊出席仪式，并向协会新一届会长团表示祝贺，对协会历届工作表示肯定。他向协会未来工作提出三点希望：一是秉持建会初心，做好侨胞服务；二是做到与时俱进，促进中法交往，将侨界活动和侨胞期待、时代发展结合起来；三是发挥表率作用，展示华商良好形象，带头遵守法律法规，带头讲好中国故事。

法国参议员乔治·巴希昂、法国团结进步党主席雅克·舍米纳德、法国华侨华人会主席蔡君柱以及来自法国各地侨界侨领、艺术家等约200位嘉宾参加换届仪式。

法国华人贸易促进会成立于2009年，由在法国从事进出口贸易等行业的华商组成。协会以团结、友谊、和谐、发展为宗旨，以热心公益事业的华商为龙头、青年华商为骨干，成立15年来致力于加强旅法华商相关合作交流，对话当地政府，促进中法友好和两国人民往来。

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