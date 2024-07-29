人民网讯 据阿联酋通讯社7月27日报道，阿联酋正积极推动普及电动汽车，以支持其可持续发展战略和减少碳排放目标。

阿联酋政府和私营部门推出多项激励措施，包括广泛建设充电站、降低充电费用、提供免费停车位以及为购买环保汽车提供优惠贷款等，以鼓励公众选择电动汽车。

据Mordor Intelligence研究公司估计，阿联酋混合动力和纯电动汽车市场规模预计将从2024年的13.4亿美元增长到2029年的51.9亿美元，年均增长率达31.1%。Market Intel Advisor的研究则预测，2024年至2030年期间，阿联酋电动汽车市场年均增长率将达到28.5%。

普华永道预计，到2030年，电动汽车将占阿联酋新车销量的15%以上，约5.8万辆；到2035年，这一比例将提高到25%，约11.05万辆。

阿联酋能源和基础设施部数据显示，目前电动和混合动力汽车占全国汽车总量的3%，去年电动汽车销量占总汽车销量的13%。该部门计划到2050年，推动实现电动和混合动力汽车占全国汽车总量的50%。

为实现这一目标，阿联酋正加快充电基础设施建设。阿联酋充电公司计划今年安装约100个充电站，到2030年在全国各酋长国安装超过1000个充电站。迪拜水电局（DEWA）也计划将公共充电站数量从2023年的370个增加到2025年的1000个。

(责编：刘叶婷、杨牧)