新华社贝鲁特7月28日电（记者谢昊）黎巴嫩看守总理米卡提28日呼吁在黎南部实现全面停火，避免当前局势升级。

黎总理办公室当天发表声明说，黎政府谴责一切形式针对平民的暴力行为，在所有战线上实现可持续停火是防止进一步人员伤亡和避免当地局势进一步恶化的唯一可能解决方案。米卡提开展了一系列外交和政治接触，以应对当前的紧急状况和以色列对黎巴嫩的一再威胁。

据黎巴嫩国家通讯社报道，黎外长哈比卜当天呼吁对以色列占领的戈兰高地27日遭袭事件展开国际调查。他表示，黎巴嫩反对在世界任何地方以平民为目标进行袭击，无论是在加沙地带、黎巴嫩还是以色列。他警告说，以色列对黎巴嫩的大规模袭击会导致“地区战争的爆发”。

据以色列军方和急救组织消息，黎巴嫩真主党27日晚向戈兰高地发动火箭弹袭击，导致戈兰高地城镇迈季代勒舍姆斯至少12人死亡、30余人受伤。黎真主党否认向迈季代勒舍姆斯发射火箭弹，表示与此次袭击“毫无关系”。

黎军方消息人士告诉新华社记者，以色列无人机和战斗机28日下午向黎南部的3个城镇和村庄发动3次袭击，造成4名黎平民受伤。此外，以色列炮兵向黎南部边境地区的9个城镇和村庄发射了约40枚炮弹。

黎巴嫩中东航空公司28日宣布将部分航班返回首都贝鲁特的时间从28日晚上推迟到29日早上。该公司董事会主席穆罕默德·胡特在接受当地媒体采访时说，他不希望多架飞机同时出现在贝鲁特机场，但他没有任何信息表明以色列会袭击贝鲁特机场。

(责编：崔译戈、刘叶婷)