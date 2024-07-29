新华社北京7月28日电 近期美国、加拿大等地野火频发，且蔓延迅速、难以扑灭。专家认为人类活动导致的气候变化正使野火更加频繁、更具破坏性，人们应加强应对气候变化，同时提高对火灾的科学应对能力，预防和减少野火可能带来的灾难性影响。

美国国家跨部门消防中心27日发布的统计数据显示，截至当天美国有超过100处大型野火在燃，过火面积超过8228平方公里。另据加拿大政府公布的数据，截至24日，加拿大有超过300处仍处于失控状态的野火。

美国媒体27日援引美国耶鲁大学环境学院研究人员珍妮弗·马隆的话报道，现在野火的数量不一定比以前更多，但由于全球变暖，野火变得更大、更严重，受气候变化影响，包括极端野火在内的异常情况今后还将持续发生。

2024年6月16日，消防队员在美国加利福尼亚州洛杉矶县西北部的戈曼地区进行灭火作业。新华社发

美国科罗拉多州立大学火灾气象学家本杰明·哈切特说，加利福尼亚州近年来频繁出现严重野火灾害，这与气候变化背景下极端天气频发有关。受气候变化影响，有的年份非常潮湿，有的年份非常干燥，以目前仍在加州肆虐的野火为例，前几年的潮湿天气有助植物生长，今年创纪录高温又使植物干枯易燃。

多名美国专家提出，除加强应对气候变化外，还可以通过计划烧除等方式预防火灾。计划烧除是指有计划、可控制地使用低强度地表火烧除林下、林缘、草地的可燃物，以提前消除或减少森林草原火灾隐患，提高森林草原防火能力。多年来美国西部一些地区在遇到野火苗头时就迅速将其扑灭，但这也会导致大量可燃物堆积，进而出现更猛烈野火。因此，计划烧除有助于预防极端野火发生。

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