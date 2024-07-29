新华社北京7月28日电 以色列方面27日称，黎巴嫩真主党武装向以色列控制的戈兰高地发射火箭弹，击中一座足球场，造成12人死亡。

黎巴嫩真主党方面否认与袭击有关联，但以总理威胁要让真主党“付出前所未有的代价”，黎以紧张局势进一步升级。

各执一词

以方称，黎巴嫩真主党武装当天傍晚向戈兰高地迈季代勒舍姆斯镇发射的一枚火箭弹击中一座足球场，造成包括儿童在内的12人死亡，另有30多人受伤。以色列电视十二台援引一名目击者的话报道，火箭弹飞来时，防空警报响起，但那些伤亡人员当时来不及跑进掩体。

如果这次袭击经证实是黎巴嫩真主党所为，将是去年10月以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带爆发新一轮大规模冲突以来，以色列在与黎巴嫩真主党冲突中所受最大单次伤亡。黎巴嫩真主党在最新巴以冲突爆发后策应哈马斯，频繁向以色列北部地区发动袭击，以军则以空袭等方式报复。

足球场遇袭事件发生前，以军27日早些时候打击黎巴嫩境内多个真主党目标，导致多名武装人员死亡。作为报复，真主党方面用火箭弹和无人机袭击多个以军目标。

不过，真主党发表声明，坚决否认与迈季代勒舍姆斯足球场遇袭有关联，拒绝一切“不实指控”。以色列军方发言人丹尼尔·哈加里则称，经查证，击中足球场的火箭弹是伊朗制造的“法拉克-1”型，“只有黎巴嫩真主党才装备”。

美联社援引多名美国情报官员的消息报道，美方认为火箭弹由黎巴嫩真主党发射，但无法确定是否为偏离既定目标而误击足球场。

另据美国阿克西奥斯新闻网站报道，黎巴嫩真主党认为人员伤亡是由以军用于拦截火箭弹的导弹坠落所致，但以军否认这一说法。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领戈兰高地，对这一战略要地实施控制和管辖，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认戈兰高地为以色列领土。

誓言报复

袭击发生后，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡决定提前结束在美国的访问，并将在回国后立即召开安全内阁会议商讨回应措施。根据以色列总理办公室发表的声明，内塔尼亚胡表示，黎巴嫩真主党“将付出沉重的、前所未有的代价”。

以外交部长伊斯雷尔·卡茨也警告，黎巴嫩真主党“毫无疑问已越过所有红线”，以色列正面临一场“全面战争”，以方会为此付出代价，但黎巴嫩真主党将要付出更高代价。

属于极右翼的以色列财政部长比撒列·斯莫特里赫在社交媒体发文，主张以方严厉报复，并点名把黎巴嫩真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉列为报复对象。

以色列国防部28日上午说，以军战机27日深夜至28日凌晨对黎巴嫩南部及黎纵深地区发动空袭，打击真主党多个目标，包括武器库。

以色列与黎巴嫩真主党的冲突近来呈加剧趋势。以军方上月说，已批准在黎巴嫩开展军事行动的计划。真主党方面强硬回应，如果双方开战，真主党将“无限制地”战斗。足球场遇袭和以方表态进一步加深了外界对以色列与黎巴嫩真主党冲突进一步扩大的忧虑。

联合国黎巴嫩问题特别协调员雅尼娜·亨尼斯－普拉斯哈特和联合国驻黎巴嫩临时部队司令阿罗尔多·拉萨罗27日发表联合声明说，如果黎巴嫩真主党与以色列的冲突进一步升级，“可能把整个地区带入难以置信的灾难”，双方应保持“最大克制”。

美国白宫国家安全委员会发表声明，谴责足球场遇袭事件，表示美方将继续坚定支持以色列维护国家安全。欧洲联盟委员会外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利呼吁对这一事件进行独立调查。（惠晓霜）

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