人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列空袭黎巴嫩南部致5人受伤

2024年07月29日08:39 | 来源：新华网
小字号

　　新华社贝鲁特7月28日电（记者谢昊）据黎巴嫩媒体和军方人士消息，以色列28日空袭了黎巴嫩南部，造成5名黎平民受伤。

　　黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台报道说，28日黎明以来，以色列战斗机袭击了黎巴嫩南部至少5个城镇和村庄。黎军方消息人士告诉新华社记者，一架以色列战机当天向黎西南部发射了4枚空对地导弹，造成5名平民受伤。

　　以色列国防军当天早间发表声明说，以空军在黎巴嫩南部等多地连夜对真主党目标展开深入打击，打击目标包括真主党武器库和军事基础设施。

　　另据以色列军方和急救组织最新消息，黎真主党27日晚向戈兰高地发动火箭弹袭击，导致戈兰高地城镇迈季代勒舍姆斯至少12人死亡、30余人受伤。以色列媒体说，袭击事件发生后，即将结束访美的以色列总理内塔尼亚胡将返程时间提前，并称真主党将为袭击付出“沉重代价”。以军总参谋长哈莱维当天在迈季代勒舍姆斯表示，以军正加强对“北方下一阶段的作战准备”。

　　联合国黎巴嫩问题特别协调员亨尼斯-普拉斯哈特和联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令拉萨罗发表联合声明，敦促各方保持最大限度的克制，停止目前愈演愈烈的交火。（参与记者：王卓伦）

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部