新华社贝鲁特7月28日电（记者谢昊）据黎巴嫩媒体和军方人士消息，以色列28日空袭了黎巴嫩南部，造成5名黎平民受伤。

黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台报道说，28日黎明以来，以色列战斗机袭击了黎巴嫩南部至少5个城镇和村庄。黎军方消息人士告诉新华社记者，一架以色列战机当天向黎西南部发射了4枚空对地导弹，造成5名平民受伤。

以色列国防军当天早间发表声明说，以空军在黎巴嫩南部等多地连夜对真主党目标展开深入打击，打击目标包括真主党武器库和军事基础设施。

另据以色列军方和急救组织最新消息，黎真主党27日晚向戈兰高地发动火箭弹袭击，导致戈兰高地城镇迈季代勒舍姆斯至少12人死亡、30余人受伤。以色列媒体说，袭击事件发生后，即将结束访美的以色列总理内塔尼亚胡将返程时间提前，并称真主党将为袭击付出“沉重代价”。以军总参谋长哈莱维当天在迈季代勒舍姆斯表示，以军正加强对“北方下一阶段的作战准备”。

联合国黎巴嫩问题特别协调员亨尼斯-普拉斯哈特和联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令拉萨罗发表联合声明，敦促各方保持最大限度的克制，停止目前愈演愈烈的交火。（参与记者：王卓伦）

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