新华社东京7月28日电 （记者冯翀、杨智翔）由日本有识之士组成的“中国文物返还运动推进会”27日在东京举行集会，要求日方返还战争期间从中国掠夺的文物。

“中国文物返还运动推进会”联合代表、日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景表示，很多在过去侵略其他国家、掠夺文物的发达国家现在开始逐渐归还掠夺的文物。改正过去的错误，是和解的第一步，把过去掠夺的文物理所当然地留在自己国家是不正确的。

藤田指出，日本政府对归还过去掠夺的文物表现消极，这表明其对战争的反省仍不够。“希望日本能发自内心反省过去，改变当前的做法，这也是我们开始这项运动的契机。”

据“推进会”调查，日本东京大学综合研究博物馆收藏并部分展出了日本在伪满洲国盗掘的唐代渤海国上京龙泉府文物。“推进会”要求东京大学公开以上述文物为首的、所有以不当手段获取并收藏至今的文物，并公开其来源。

“推进会”还表示，今年将继续推动日本政府返还日本皇宫内的中华唐鸿胪井刻石及碑亭、靖国神社门外两尊中国石狮、山县有朋纪念馆内的中国石狮等中国文物。

当天，约50名民众从日本各地前来参加集会。一名东京大学学生在集会后告诉记者：“我很希望了解东京大学占有中国文物的情况。在听过今天的演讲后，我认为我们需要认真了解历史，切实归还文物。”

“中国文物返还运动推进会”的创立宗旨是希望推动日本返还中国文物，实现日中“历史和解”，进而推动两国关系发展。

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)