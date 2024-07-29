本报记者 邢 雪 周卓斌

参观者在中国商飞公司展台前交流。

本报记者 邢 雪摄

7月22日至7月26日，2024年范堡罗国际航空展在英国汉普郡范堡罗机场举行。来自40多个国家和地区的超过1200家展商参加本次航展。据主办方介绍，航展期间交易额达815亿英镑，签署260架商用飞机订购合同。展会上，中国航空制造业企业纷纷亮相，受到业内广泛关注。

绿色可持续发展是本次航展各方关注的一大焦点。范堡罗航展首席执行官加雷斯·罗杰斯表示，航空航天业的减排和可持续发展是本届航展关键议题之一，多国展商积极展示正在部署的绿色技术，交流探讨跨部门跨行业的全球合作前景。中国商用飞机有限责任公司（简称“中国商飞公司”）展出了C919、ARJ21和C929等系列飞机模型，并举办了专场推介活动。中国商飞公司营销委副主任杨洋表示，中国商飞公司积极融入全球航空业可持续发展进程，ARJ21和C919飞机在2024年6月5日顺利完成了首次加注可持续航空燃料（SAF）演示飞行，意味着这两款飞机可以使用最高50%掺混比的SAF燃料进行商业飞行，在满足客户多样化使用需求的同时，为全球航空业可持续发展作出积极贡献。

随着全球低空经济的快速发展，电动垂直起降飞行器（eVTOL）成为今年航展的亮点之一。来自中国、德国、巴西等国的创新企业在展会上纷纷展出新产品。在联合飞机集团展台前，参观者络绎不绝。这里展出的TD550无人直升机可以为应急救援、物资运输提供解决方案，“镭影”Q20四旋翼无人机在低空物流领域表现突出，农业无人机等多款新型产品也受到不少业内人士青睐。联合飞机集团副总裁孙立业介绍，航展首日，联合飞机获得了法国100架工业级无人机订单，法国客户将用于物流运投领域。

空中客车全球执行副总裁、空中客车中国首席执行官徐岗在接受记者采访时表示，中国在航空产业供应链方面有着显著优势，也是全球创新的“动力工厂”，具备硬件、软件和人工智能等完备的生态系统，航空市场发展前景广阔。空客的最新分析认为，中国将继续成为推动全球航空市场增长的引擎。

记者在展会上看到，来自江西、四川和陕西等地的一批航空产业链上下游企业也亮相航展，部分企业为首次参加航展。据介绍，鉴于航空航天使用的锻造件附加值高，企业客户分布范围广，越来越多中国企业正积极利用国际展会平台扩大品牌影响、拓展国际市场。本次航展期间，陕西省贸促会举办了中国（陕西）—英国航空航天企业对接交流会，相关企业签订战略合作备忘录，为未来航空产业的进一步合作奠定了基础。

（本报伦敦7月28日电）

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)