据新华社日内瓦电 （记者曾焱）中国军控与裁军协会与中核战略规划研究总院日前在日内瓦发布的联合研究报告指出，北约核共享近年来出现了向亚太地区扩散的迹象，这不仅对以《不扩散核武器条约》（简称《条约》）为基石的国际核不扩散体系构成严峻挑战，而且危及国际和地区和平与安全。

当天，这两家中国智库于《不扩散核武器条约》第十一次审议大会第二次筹备会期间在日内瓦万国宫举办“北约核共享：对《不扩散核武器条约》的挑战”主题边会，并在会上发布《北约核共享违反〈不扩散核武器条约〉辨析》报告，从学术角度发出维护国际核不扩散机制的坚定声音。

报告系统梳理了北约核共享的机制性安排，从历史和法律角度批驳了美国及其北约盟国为该安排所作辩解，指出该安排与《条约》第一条和第二条严重不符，本质上是一种特殊形式的核扩散。多年来，国际社会对此一直存在质疑、批评和反对的声音，认为这一安排削弱了国际防扩散体系。

报告认为，作为冷战思维的产物和阵营对抗的工具，北约核共享安排早已不合时宜，理应随着冷战结束退出历史舞台。报告敦促美国及其北约盟国全面、严格履行《条约》所规定义务，尽早放弃核共享安排；呼吁国际社会高度警惕并坚决抵制核共享向其他地区，特别是亚太地区扩散的消极动向；建议广大缔约国以《条约》本轮审议周期为契机，明确各缔约国都应严格遵守《条约》的所有条款，重申《条约》在任何时候、任何情况下均具有约束力。这将有助于进一步维护以《条约》为核心的国际核不扩散体系的权威性、完整性和有效性，为实现彻底消除核武器和防止进一步核扩散的共同目标作出贡献。

会上，中国外交部军控司司长孙晓波呼吁各方利用《条约》审议进程深入讨论“核共享”“延伸威慑”问题，敦促有关国家不以任何方式在亚太地区复制核共享安排。

俄罗斯、埃及、白俄罗斯、墨西哥等国代表及国际知名智库、媒体代表100余人参加会议。

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)