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充满无限灵感的丰富旅程（我和中国的故事）

（意大利）毛 立
2024年07月29日06:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　距离我第一次来到中国已经有10年时间，在中国的生活经历对我来说是一段充满无限灵感的丰富旅程。

　　2014年，我参加了中国和意大利的大学合作设立的双学位项目，从意大利前往中国上海的同济大学设计创意学院深造。在这里，我遇到了来自中国和世界其他地方的很多优秀的老师和同学。初到异国他乡，周围的一切对我来说都充满趣味和新鲜感，我开始学习中文，了解中国文化。后来，我回到意大利继续攻读博士学位，毕业后仍希望到中国的高校任教。

　　2020年8月，我前往浙江温州肯恩大学开启人生新的旅程——教授可持续设计专业的课程。在温州，古老风俗和时尚活力相互交融，不断激发我的想象力和创造力。我潜心从事研究、教育、实践和传播活动，尽情释放学术热情。我也十分珍惜每一次与当地民众接触的机会，并与当地相关部门合作，共同探索环境、社会、经济和文化的可持续发展。

　　过去几年，我专注于研究如何将中国传统工艺和新的设计元素相融合，为前者注入新的时代活力。我与当地知名鞋类品牌合作，以“中国五行”为主题，开发了一系列使用新型材料的运动鞋，以诠释中国传统的五行文化背后的概念和价值。我还带领学生与当地的海窑艺术中心合作，设计了具有独特美学、反映岛屿文化的创新3D瓷砖。

　　2021年，我到位于温州市瓯海区西部的泽雅镇进行实地考察，被泽雅屏纸深深吸引。泽雅屏纸制作技艺比较完整地保存、传承了中国“四大发明”之一的造纸术，可谓是中国古法造纸的“活化石”，已被列入中国国家级非物质文化遗产保护名录，曾是泽雅当地的经济支柱。然而，在现代生活方式的冲击下，随着人们消费模式的快速变化，古法造纸生存的空间越来越小，这一传统手工艺正在失去吸引力和市场竞争力。

　　为了让“活化石”绽放新生，我策划了“泽雅屏纸再造”项目，结合古法造纸工艺和现代美学，与学生们一起制作了5盏精美的灯具，或呈现泽雅美丽的自然风光，或展示当地古老的建筑特色。这些灯具不仅是艺术品，也可以作为文创产品投入量产，助力当地经济发展。2022年，这些作品在泽雅龙溪艺术博物馆展出，精湛的古法造纸技艺再次获得人们关注。

　　目前，我正在与温州唯一一位仍在从事竹丝镶嵌创作的老艺术家合作，进行一项名为“现代竹嵌”的研究，为传统竹丝镶嵌领域引入新的材料、颜色、形状、图案和生产技术，以便让更多人深入了解这些古老的文化遗产。

　　为了在国际上推广中国文化和中国非物质文化遗产，我一直积极与当地社区、工作室和工厂合作，开展了许多成功的设计项目。同时我也致力于推动意中两国在艺术设计领域的交流。今年，我设计了一套既可以泡茶又可以冲咖啡的器具，来表现意中文化之间的异同，希望使用者在品尝美味的咖啡或茶时也可以相互学习彼此的文化。

　　在中国生活期间，我收获了爱情，结识了许多好朋友，也越来越感受到中华文明“海纳百川、开放包容”的广阔胸襟。经济全球化让人与人之间的交流更加广泛便捷，这些交流丰富了我们的生活，推动我们走向更加多彩的未来。希望更多人敞开胸怀去拥抱彼此，让跨文化交流成为增进各国人民之间友谊的重要力量。

　　（作者为浙江温州肯恩大学产品设计专业助理教授）

　　《 人民日报 》（ 2024年07月29日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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