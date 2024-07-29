本报记者 朱思雄 罗珊珊 李茂颖

7月26日，在第八届南博会南亚馆巴基斯坦展区，参展商向观众推介地毯。

新华社记者 王静颐摄

7月28日，为期6天的第八届中国—南亚博览会（以下简称“南博会”）在云南昆明落下帷幕。本届南博会沿用“团结协作、共谋发展”的主题，在商品交易、投资合作、人文交流等领域取得一系列务实成果，为深化中国与南亚国家务实合作凝聚起更广泛的发展共识。

拓展经贸合作

“我们的茶品种多样，口味丰富。这是我们纯天然的茶叶，可以闻到茶的醇香。”斯里兰卡参展商瓦桑萨带着不同种类的茶叶参展，吸引了不少参观者驻足品茶。本届南博会上，不少斯里兰卡茶商都像瓦桑萨一样，带了很多茶叶新品种参展。

印度的手工艺品、巴基斯坦的纺织品、斯里兰卡的红茶、尼泊尔的羊绒披肩、阿富汗的手工地毯……走进南亚馆，各国特色商品、展品琳琅满目，浓郁的异域风情扑面而来。

本届南博会的南亚馆由1个增至2个，各国展区均设有国家形象展示区，呈现各国独特的产品和风貌，展示着南亚各国丰富多样的文化。其中，巴基斯坦专设主题国展区，展位超150个、参展企业超90家，现场成交额连续4天“领跑”南亚国家。

本届南博会参展企业超2000家，其中境外企业近一半。为进一步促进商品贸易，本届南博会首次设立贸易无忧平台，为各参与主体以及有关经贸往来提供“一站式”全流程进出口贸易服务，解决贸易后顾之忧。展会期间，贸易无忧平台已为数百家中外企业提供咨询服务，举办外资企业政企沟通圆桌会、边民互市贸易进口产品推介对接会等多场活动。据了解，本届南博会期间共促成投资合作总金额超100亿元，截至27日，累计签署内外贸合同金额超80亿元，线上线下累计销售额超5亿元。

深化人文交流

“我们今年带来的展品是挂毯、藏红花。”伊朗小伙子阿里去年首次参加南博会。今年，能讲一口流利中文的他和家人再次来到昆明，介绍起产品更加落落大方。“来展会还可以交朋友、品美食，我很开心。”阿里说。

来自非洲马里的卡尔实现了带着家乡特产参加南博会的“心愿”。“很多展区前，不同国家的展商、采购商肤色不同、国籍不同，但没有任何影响，都坐在一起聊产品、谈合作。这就是南博会的价值，一个交流融合、促进发展的平台，大家在一起取长补短，携手进步！”卡尔说。

南亚馆内，巴基斯坦主题国展区通过大幅画面展示巴基斯坦的风土人情和经贸往来；马尔代夫展区以蓝天、海洋、沙滩布景，让客商、观众沉浸式感受浓郁的海岛风情。而在另一边的文化旅游体育馆内，楚雄彝绣等文创产品推荐、曲靖非遗现场展演、丽江纳西象形文字绘画体验展示着云南风韵。在南博会这个平台上，新老朋友齐聚一堂，增进相互了解，友谊不断加深。

为进一步发挥南博会在我国与南亚、东南亚国家开展多边外交、经贸合作、人文交流中的重要平台作用，本届南博会期间还举行驻华使节直播带货活动，邀请南亚、东南亚国家驻华商务参赞、总领事在南博会场馆内开展直播，推介本国特色产品。“南博会是很好很重要的交流合作平台。除了中国伙伴，南博会也让我们找到南亚国家和其他国家的经贸、文化伙伴。”马来西亚驻昆明总领事穆罕默德·阿克玛·宾·阿卜杜·瓦哈布说。

“本届南博会践行‘亲诚惠容’周边外交理念，举办了中国与南亚国家官产学研对接会、第八届‘一带一路’青少年创客营、南亚东南亚数字合作倡议协商对接会、驻华使节直播带货等活动，以产学共研、互学互鉴为纽带，讲好中国与南亚国家携手共赢故事，促进更多的‘好邻居’成为‘好朋友’。”第八届南博会执委会副主任、云南省商务厅厅长杨沐介绍。

促成丰硕成果

7月23日一早，来自26个国家和地区的500余名采购商便进馆洽谈。这是南博会历史上首次以专业采购团的方式组织国内外专业采购商开展洽商采购活动。精心设计的3条进馆洽商路线，有专业翻译及带队服务人员全程陪同，采购商们在进馆后第一时间就能找到所需产品并与参展商交流。

来自缅甸的建筑钢材采购商与滇中新区产业园生产铝钢膜的企业进行对接，来自中国香港的餐饮类采购商首日入馆便签订百万元的采购订单；首次参加南博会的阿联酋采购商重点对接了绿色能源馆的相关企业，期待在新能源领域找到优质的供应商。

本届南博会深化拓展“综合展、专业办”模式，设置8个专业展馆、占比近60%，进一步拓展中国同南亚及其他地区国家的合作领域。绿色能源、数字产业、现代农业、先进制造业、医疗康养吸引着全球的目光，产业投资潜力巨大。

走进医疗康养馆云南白药展区，客商云集。中药材全产业链布局、云药创新研发成果等受到广泛关注。南博会期间，日本商贸团、巴基斯坦客商、东南亚医疗商贸团等先后到展区进行产品体验和交流。“借助南博会，云南白药加强了与南亚、东南亚各国的经贸交流，推动区域内经贸交流更上新台阶，促进区域内产业链、供应链、价值链深度融合。”云南白药集团党委书记、董事长张文学说。

云南交投集团展区集中展示智慧高速综合管理服务平台、航运大数据综合平台、智慧收费站、智能收费机器人等智能平台和装备。7月24日上午，绿色能源馆签约仪式成功举行，涵盖绿色低碳材料、气电开发等多个领域，涉及同印尼、越南、老挝等国家的开放合作。

“我们真诚希望各方用好南博会线上线下平台，不断深化各领域交流，促成更加丰硕的合作成果。”云南省委主要负责同志说。

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)