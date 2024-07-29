本报记者 戴楷然

“作为世界第二大经济体，中国经济稳定增长给世界带来巨大机遇。”南非工业发展公司董事长布西·玛布扎日前在接受本报记者采访时表示，中国具有超大规模市场优势，拥有全球最完整、规模最大的工业体系以及强大的生产能力、完善的配套能力。“随着中国持续推进高质量发展、不断扩大对外开放，中国经济将展现出更大活力。”

玛布扎介绍，南非工业发展公司与中国伙伴一直保持着良好的合作关系。2016年8月，中国北京汽车集团有限公司与南非工业发展公司共同投资的北汽南非汽车制造有限公司举行奠基仪式。目前，总投资达2.26亿美元的北汽南非工厂已经全面投入使用。“南非是非洲最大的汽车消费市场。北汽南非工厂的建设不仅助推南非汽车产业发展，给消费者带来更多选择，还带动当地150多家中小企业参与建设，为上下游产业链创造3000余个就业岗位，培养了一批专业技术人才和管理人员。”玛布扎说。

中国连续15年保持非洲第一大贸易伙伴地位，52个非洲国家和非盟委员会同中方签署了共建“一带一路”合作文件。“多年来，非洲与中国的经贸合作保持强劲活力，取得了丰硕成果。除基础设施、农业、教育等传统领域外，双方在数字经济、航空航天等新兴领域的合作也在不断拓展，为非中合作注入新动力。”在玛布扎看来，共建“一带一路”倡议与联合国2030年可持续发展议程、非盟《2063年议程》以及非洲各国发展战略对接，为非洲一体化、互联互通、自贸区建设提供了强有力支持。

玛布扎表示，非洲各国正在加快推进绿色转型，中国在清洁能源技术方面处于领先地位，为非洲提供了很多可负担的绿色设备和技术，这是国际合作助力全球可持续发展的生动例证。“在太阳能、风能和水力等可再生能源开发方面，我们仍需要技术、资金、人才等支持。希望更多国家参与其中，助力非洲实现更有韧性的发展。”

“在全球经济复苏乏力，气候变化、粮食和能源安全等全球性挑战不断增加的背景下，各方应增进理解、寻找合作机遇，共同助力全球经济可持续增长。”玛布扎表示，以数字技术、人工智能为代表的新科技革命方兴未艾，给各国尤其是发展中国家带来新机遇。非洲大陆拥有巨大的增长潜力，期待与包括中国在内的各方加强在数字能力培养、青年人才发展等方面的交流合作。

玛布扎表示，中国取得了巨大发展成就，同时愿意将成功经验分享给非洲国家，帮助非洲国家实现更快发展。“非洲和中国是‘全球南方’的重要成员，非中合作将为构建更加公平合理的国际秩序注入更多正能量。”

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)