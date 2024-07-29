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中塔员工并肩奋斗在塔吉克斯坦电网联通和升级改造现场——

跨越高山的情谊

本报记者 屈 佩 邢 雪
2024年07月29日06:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　盛夏时节，塔吉克斯坦首都杜尚别骄阳似火，市郊绵延的群山为城市勾画出美丽的天际线。特变电工塔吉克斯坦分公司员工索赫罗布驾车在蜿蜒的山路上前行。车窗外，输变电线向远方延伸，一眼望不到尽头。

　　索赫罗布正参与特变电工在塔吉克斯坦的一个电网改造项目，经常需要在公司和项目现场之间往返。这次到杜尚别500千伏变电站附近检查设备，特意到变电站看看。

　　“索赫罗布，最近怎么样？”变电站站长帕尔维兹热情地打招呼。

　　“正在项目上跑。小儿子马上要结婚，还在准备着。”索赫罗布说。

　　索赫罗布加入特变电工已经17年，自学了一口地道的中文，被中国同事亲切地称为“老索”。“老索”参与的第一个项目就是杜尚别500千伏变电站。“我在这里一干就是5年，见证了变电站从无到有的过程，也看到了它在我们国家实现电网南北联通中所发挥的重要作用。”

　　塔吉克斯坦电力资源以水电为主，但其水电站大部分集中在南部地区。此前，塔南、北两大电网系统相互分离，一到用电高峰期，电力调度困难。特变电工进入塔吉克斯坦市场以后，参与建设500千伏南北高压输变电线、中央直辖区500千伏输变电线等大型项目，助力塔吉克斯坦实现了联通南北电网的梦想，提升了北部地区电网的稳定性和安全性。

　　杜尚别500千伏变电站建成后移交给塔方。谈起自己的工作，帕尔维兹语气中带着自豪：“这座变电站是塔吉克斯坦电力系统最重要的设施之一。中国建设的电力设施十分先进，运营一切顺畅。”

　　沿着山路继续前行，“老索”兴致勃勃地向记者介绍：“站在那座山顶，可以看到杜尚别2号热电厂全貌，非常壮观。在杜尚别，几乎没有人不知道2号热电厂。”

　　没有经历过昔日杜尚别的冬天，可能很难理解“老索”的感慨。杜尚别冬季温度可达零下20多摄氏度，曾经电力不稳定、暖气供应不上。特变电工建起杜尚别2号热电厂后，通过热电联产方式，既能给杜尚别地区供电，也能在冬季给城市供暖。“我的孙子孙女们，再也不会受冻了。”“老索”笑着说。

　　走进特变电工塔吉克斯坦分公司办公楼，迎面的照片墙记录着企业在塔业务的重要时刻。分公司经理王杨宝介绍，特变电工已先后在塔交付11个电力工程，涵盖输变电网、热电厂、配电网等。多年来，中塔员工深入最偏远、最艰苦地区，用一座座铁塔、一条条输变电线路在“高山之国”编织出一张强大的电网。提起散布各地的项目，“老索”如数家珍：“我们去过太多导航找不到、开车过不去的地方。不过，只要说出任何一座输变电线路铁塔的名字，我都能找到位置。”

　　建设起当地电力大动脉后，特变电工继续在塔吉克斯坦参与电网升级改造项目，解决电力输送“最后一公里”问题。在分公司办公室里，记者碰到了行色匆匆的穆希迪诺夫，他正在推进电表更新项目。中学毕业后，穆希迪诺夫选择到中国华北电力大学学习电力工程，毕业后进入特变电工工作。在这里，他不仅实现了个人技能的大幅提升，也见证了塔吉克斯坦电力事业的快速发展。

　　穆希迪诺夫告诉记者，每次开展新项目，塔吉克斯坦业主方都会派遣技术人员跟着中方团队一起学习，优秀的塔籍员工还有到中国接受专业培训的机会。每当项目移交给塔方时，一支专业的电气人才队伍已培养完毕。“在特变电工工作过的技术人才，在整个塔吉克斯坦电力行业都很受认可。去中国求学，来到特变电工工作，我做了正确的选择。”穆希迪诺夫说。

　　（本报杜尚别电）

　　《 人民日报 》（ 2024年07月29日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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