图利奥·布切拉托

近年来，中国科技创新能力持续增强，经济发展质量不断提升，向全球出口的商品也从劳动密集型向技术密集型转变。

“新质生产力”和“高质量发展”正成为人们讨论中国经济时的热门词汇。这从一个侧面反映了中国加快转变经济发展方式的不懈努力。近年来，中国科技创新能力持续增强，经济发展质量不断提升，向全球出口的商品也从劳动密集型向技术密集型转变。

我一直关注中国经济的发展态势。当前，中国经济回升向好，未来有望保持稳定增长。尽管面临一些挑战，但中国经济拥有许多独特优势。在中国举办的各类国际交流活动中，不少跨国公司负责人都分享了对中国机遇的看法，表示愿加大对华投资，这代表了他们对中国发展前景的信心，也体现了中国市场的吸引力。中国仍是跨国公司投资兴业的沃土。

近年来，中国在全球科技创新中发挥的作用更加重要，在能源和环境、人工智能、计算机和通信等诸多领域都取得了显著进展，对国际优秀人才的吸引力不断增强。中国加快发展新质生产力，持续提升创新能力，有望成为全球创新“实验室”。世界各国都能够从中国的创新活动中受益。

个别国家的一些人在面对中国发展时产生了一种不必要的恐慌情绪，甚至抛出所谓“脱钩”论调。事实上，中国经济与各国经济相互联系、相互依存，“脱钩”不会有任何赢家，只会造成“多输”。着眼未来，构建公平竞争的环境十分重要。中国加快发展新质生产力，不断推进高水平对外开放，全面取消制造业领域外资准入限制、优化签证政策等务实举措，不仅有利于中国更好吸引和利用外资，也有利于各国更好分享中国机遇。近年来，在上海举行的中国国际进口博览会每年都吸引包括意大利在内的各国企业积极参与，就是中国扩大开放促进各国共同发展的重要例证。

中国是意大利的重要合作伙伴。今年是意中建立全面战略伙伴关系20周年。与其他欧洲国家一样，意大利希望与中国建立良好的双边关系，在经贸、投资、科技等领域不断深化合作。近年来，意大利对华出口不断增加，高品质的意大利产品在中国市场广受欢迎。

欧盟与中国在世界经济中都扮演着重要角色，欧中关系有着强大内生动力和广阔发展前景。在数字经济、人工智能和可再生能源等领域，欧盟与中国各有比较优势。双方应加大合作，推动技术创新得到更好应用。期待欧中双方更好把握合作主基调，深化务实合作，让合作成果更好惠及双方人民。

（作者为意大利专栏作家）

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)