新华社罗马7月28日电（记者张馨文）多名意大利考古专家日前在接受新华社记者采访时表示，意大利和中国应继续围绕世界文化遗产开展合作，帮助两国以及全世界更好了解意中历史文化，推动东西方文明互鉴。

意大利国家研究委员会遗产科学研究院研究员海伦妮·波尔菲里欧对记者表示，意大利和中国同属目前世界上拥有最多联合国世界文化遗产的一批国家，这些遗产地为双方进行结对合作提供了丰富资源，从历史地位、建筑类型到文化景观，两国都可以匹配到具有类似特征的遗产地。

2019年，中意双方决定在杭州西湖和意大利维罗纳老城、云南红河哈尼梯田文化景观与朗格罗埃洛和蒙菲拉托葡萄园景观两对世界文化遗产间开展结对合作项目。2023年，中意世界文化遗产地结好论坛在杭州举办，重申两国对世界遗产地之间缔结友好关系的落实，并呼吁进一步深化世界文化遗产专业培训、课题研究、申报保护与展示阐释等领域务实合作。

“当有相似特征的世界文化遗产被放到一起，无疑能促进人们更深入地理解对方的历史和文化，通过旅游和数字平台等渠道，受众可以学习相近历史时期来自另一个地方的智慧，”波尔菲里欧说，“这能让不同大陆间的文明互相交流。”

据波尔菲里欧介绍，自2019年以来，意中两国高校、学术机构以及地方政府之间围绕文化遗产保护开展了多种形式的合作，即使在新冠疫情时期，双方也保持着在线沟通，并于2023年恢复了实地考察访问的形式。“中国的世界文化遗产保护已走在世界前列，期待两国展开更多合作。”

意大利国际地中海与东方研究协会考古学家罗伯特·恰拉对记者表示，意中世界文化遗产地之间的合作潜力巨大，双方可定期围绕世界文化遗产保护和推广的特定主题进行紧密交流，这不仅能合力向全球访客展示文明遗迹，也将使参与合作的管理和科研人员从中受益。

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