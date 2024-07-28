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走进埃塞俄比亚阿杜瓦博物馆

2024年07月28日11:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网亚的斯亚贝巴7月28日电 （记者黄培昭）埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴市政厅旁边，一大片现代化建筑十分靓丽而抢眼，成为当地民众和外国游客新的“打卡地”，那便是新近落成并正式对外开放的阿杜瓦博物馆。

阿杜瓦博物馆内部 黄培昭摄

阿杜瓦博物馆内部。人民网记者 黄培昭摄

阿杜瓦博物馆由中国江苏国际经济技术合作集团有限公司承建。该项目2019年7月17日签订合同，占地3.2公顷，总建筑面积约12万平方米，历时近五年，是埃塞首都市政府年度重点标志性项目之一。该项目受到埃塞总理、总统的高度评价，并获得亚的斯亚贝巴市市长颁发的“杰出贡献奖”表彰。

阿杜瓦博物馆前的雕像。人民网记者 黄培昭摄

阿杜瓦博物馆前的雕像。人民网记者 黄培昭摄

阿杜瓦博物馆系为纪念埃塞历史上著名的阿杜瓦战役而建。阿杜瓦战役1896年3月1日发生在埃塞北部的阿杜瓦。这场战役是埃塞俄比亚人民为抵御意大利的殖民入侵而战，他们彻底打败了意大利军队，并赢得了民族独立。埃塞政府决定建设阿杜瓦博物馆，旨在纪念这段辉煌历史、凝聚和团结民心、弘扬民族自豪感，为国家建设注入正能量。

阿杜瓦博物馆入口。人民网记者 黄培昭摄

阿杜瓦博物馆入口。人民网记者 黄培昭摄

中江国际埃塞分公司总经理邱增健向人民网记者介绍说，阿杜瓦博物馆不仅仅是一座博物馆，更是一个集会议中心、影院、停车场、画廊、商店、展览中心、图书馆、体育中心等多功能综合设施于一体的文化中心。其中包括展示阿杜瓦战役历史的博物馆、可容纳2000人的会议中心、现代影院、地下停车场等设施，为市民和游客提供了一个学习、交流和娱乐的场所。

阿杜瓦战役地形示意图。人民网记者 黄培昭摄

阿杜瓦战役地形示意图。人民网记者 黄培昭摄

“阿杜瓦博物馆项目的重要意义使其成为城市新地标，进一步提升了周边功能配套。”邱增健表示，作为埃塞首都一座新的地标建筑，中江国际集团以此为契机，规划合作新蓝图，用中国智慧和中国方案为埃塞发展注入更多生机活力。

博物馆内陈列的战鼓。人民网记者 黄培昭摄

博物馆内陈列的战鼓。人民网记者 黄培昭摄

2024年2月11日，该项目成功举办了竣工典礼。同年2月17日，非洲联盟（非盟）第37界首脑会议期间，埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德·阿里，总统萨赫勒·沃克·祖德，亚的斯亚贝巴市市长阿达尼彻·阿贝贝带领联合国工业发展组织代表团、各国国家元首，以及非洲部长们、其他国际组织代表参观了阿杜瓦博物馆项目，并在博物馆项目内举行了多次重要主题的专题会议。

。人民网记者 黄培昭摄

埃塞俄比亚阿杜瓦博物馆。人民网记者 黄培昭摄

记者在采访中了解到，中江国际埃塞公司秉承高标准、严要求，精心组织、科学施工，积极做好施工安全管理工作，克服疫情困扰和材料短缺等困难，优质高效地完成阿杜瓦博物馆项目建设，也扎实推进了中江集团海外板块高质量发展。当地媒体报道说，阿杜瓦博物馆项目的圆满完成，不仅是对埃塞人民勇敢抗争历史的崇高致敬，对这段历史的生动再现与深刻铭记，更是中埃友谊的见证和进一步深化。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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