人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

肯尼亚埃格顿大学孔子学院为赴华留学生举行欢送会

2024年07月28日11:06 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网内罗毕7月27日电 （记者黄炜鑫、王迪）肯尼亚埃格顿大学孔子学院27日下午为赴华留学生举行欢送会。南京农业大学肯尼亚校友会主席查尔斯·穆来凯，埃格顿大学孔子学院教师、赴华留学归国人员、即将赴华留学生等参加。

欢送会现场。人民网记者 黄炜鑫摄

欢送会现场。人民网记者 黄炜鑫摄

南京农业大学肯尼亚校友会主席查尔斯·穆来凯感谢中方长期以来对肯尼亚人才培养工作的支持，鼓励赴华留学生努力学习先进的科学文化知识，成为肯尼亚栋梁之才，为肯中友谊长远发展贡献聪明才智。据悉，穆来凯是肯尼亚首位赴南京农业大学留学生，现为埃格顿大学教授，在肯尼亚动物医学领域作出突出成绩。

埃格顿大学孔子学院学生艾玛·恩敦古说，在华求学的一年给其留下了许多美好的回忆，希望即将赴华留学的同学用心体验中国的快速发展和传统文化，成为肯中文化交流的桥梁，促进肯中相互理解。

即将赴南京农业大学攻读博士学位的穆泰·罗纳德说，中方为非洲国家培养了大量具备高水平专业知识和技能的人才，许多学成归国的留学生已经成为各行各业的中坚力量。他也将充分利用好在华学习机会，学成归国后为肯中合作添砖加瓦。

埃格顿大学孔子学院中方院长刘玉涛、肯方院长约书亚·奥格温诺期待未来有更多的中非学子在教育领域进行交流和合作，共同为全球的繁荣和进步贡献力量。

参会人员合影留念。埃格顿大学孔子学院供图

参会人员合影留念。埃格顿大学孔子学院供图

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部