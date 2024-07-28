人民网内罗毕7月27日电 （记者黄炜鑫、王迪）肯尼亚埃格顿大学孔子学院27日下午为赴华留学生举行欢送会。南京农业大学肯尼亚校友会主席查尔斯·穆来凯，埃格顿大学孔子学院教师、赴华留学归国人员、即将赴华留学生等参加。

欢送会现场。人民网记者 黄炜鑫摄

南京农业大学肯尼亚校友会主席查尔斯·穆来凯感谢中方长期以来对肯尼亚人才培养工作的支持，鼓励赴华留学生努力学习先进的科学文化知识，成为肯尼亚栋梁之才，为肯中友谊长远发展贡献聪明才智。据悉，穆来凯是肯尼亚首位赴南京农业大学留学生，现为埃格顿大学教授，在肯尼亚动物医学领域作出突出成绩。

埃格顿大学孔子学院学生艾玛·恩敦古说，在华求学的一年给其留下了许多美好的回忆，希望即将赴华留学的同学用心体验中国的快速发展和传统文化，成为肯中文化交流的桥梁，促进肯中相互理解。

即将赴南京农业大学攻读博士学位的穆泰·罗纳德说，中方为非洲国家培养了大量具备高水平专业知识和技能的人才，许多学成归国的留学生已经成为各行各业的中坚力量。他也将充分利用好在华学习机会，学成归国后为肯中合作添砖加瓦。

埃格顿大学孔子学院中方院长刘玉涛、肯方院长约书亚·奥格温诺期待未来有更多的中非学子在教育领域进行交流和合作，共同为全球的繁荣和进步贡献力量。

参会人员合影留念。埃格顿大学孔子学院供图

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