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中西两国青少年霹雳舞爱好者参加马德里“城市之夏”艺术节表演

2024年07月28日10:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马德里7月27日消息 （记者范剑青）7月27日，来自中国和西班牙的青少年霹雳舞爱好者共同登上马德里“城市之夏”艺术节的舞台，在马德里萨马兰奇体育馆向公众进行汇报演出。

西班牙运动员表演结合弗拉明戈舞元素的霹雳舞。人民网记者 范剑青摄

西班牙运动员表演结合弗拉明戈舞元素的霹雳舞。人民网记者 范剑青摄

这场以“步步联赢”为主题的2024中西青少年霹雳舞交流活动，是由萨马兰奇体育发展基金会、宁波市体育发展基金会与马德里市政府共同发起的。来自浙江省、江苏省及新疆维吾尔自治区的20名有中国舞和霹雳舞基础的青少年，与20名西班牙霹雳舞爱好者一起，共同参加了交流训练。霹雳舞是艺术与体育的结合运动，近年来日益受到青少年的喜爱。在本届巴黎奥运会上，霹雳舞首次成为夏季奥运会项目。

中国青少年演唱传统歌曲《茉莉花》。人民网记者 范剑青摄

中国青少年演唱传统歌曲《茉莉花》。人民网记者 范剑青摄

“城市之夏”艺术节是由马德里市政府主办的夏季文化活动，至今已有40年的历史，每年七、八两月在西班牙首都开展，包括音乐会、戏剧、舞蹈、展览和活动等。

在向公众进行汇报演出前，两国青少年还在马德里中国文化中心举行了交流演出。

中西两国霹雳舞爱好者在中国文化中心交流演出。人民网记者 范剑青摄

中西两国霹雳舞爱好者在中国文化中心交流演出。人民网记者 范剑青摄

(责编：苏缨翔、杨牧)

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