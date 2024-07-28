人民网内罗毕7月27日电 （记者黄炜鑫、胡泽曦）当地时间7月26日，肯尼亚莫伊大学孔子学院与裂谷职业培训学院合作举办的首届汉语+服装制作&时尚设计培训班结业。来自肯尼亚教育部、内罗毕出口加工区中资纺织公司、 莫伊大学、裂谷职业培训学院及其他数所职业培训技术学院的代表出席结业仪式。

结业仪式现场。主办方供图

肯尼亚教育部门发来贺信说，中国是肯尼亚重要的贸易伙伴，越来越多的肯尼亚人开始学习中文，这有助于增强肯中经贸往来，促进肯尼亚经济发展，创造更多就业岗位。

结业仪式现场。主办方供图

肯尼亚莫伊大学孔子学院中方院长范秀华表示，本届培训班是“汉语+”系列课程的一次有益尝试，通过将社区就业需求与企业招工需求联系起来，完成培训与就业的快速衔接，助力解决当地青年就业难、中资企业招工难的问题。

学员代表柯林斯·坦盖说，孔院的培训很有帮助，特别是与企业需求早早对接，使得学员在接受培训后就能很快找到合适的工作。

结业仪式现场。主办方供图

据悉，本期培训班主要面向社区招生，招生对象主要为具有高中学历且有意愿从事纺织服装业的青年。学员通过为期两个半月的培训，可以掌握基本的汉语沟通能力和纺织服装业的基本工作技能。

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