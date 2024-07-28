人民网伦敦7月27日电 （邢雪、余颖、郭锦标）7月25日，中国驻英国使馆举行招待会，隆重庆祝中国人民解放军建军97周年。中国驻英国大使郑泽光发表讲话。国防武官冯敏少将主持招待会。英军战略司令部米克·史密斯少将致辞。英政府官员、议员以及多国驻英外交使节、武官等各界人士近200人出席。

图为庆祝中国人民解放军建军97周年招待会现场。人民网 郭锦标摄

郑泽光在讲话中指出，中国人民解放军是中国共产党缔造和领导的人民军队。这支军队从革命之初的星星之火成长为今天强大的人民武装力量，为中国人民获得解放和自由，为捍卫国家的安全和发展，也为维护世界和地区的和平与稳定进行了英勇的斗争，建立了不朽的功勋。在习近平强军思想科学指引下，中国人民解放军正在加快建设世界一流军队的步伐。新征程上，人民解放军将为保卫国家的主权、安全和领土完整，实现中华民族伟大复兴提供坚强保障。

郑泽光指出，上周召开的党的二十届三中全会具有划时代意义。中国将进一步全面深化改革，不断完善各方面体制机制，为推进中国式现代化提供制度保障。中国将大力推动高质量发展，扩大高水平对外开放，这也将为包括英国在内的世界各国带来更多的机遇。

郑泽光强调，中国始终站在和平、正义和历史正确的一边。我们愿与各国共同努力，落实好全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，携手构建人类命运共同体，为动荡不安的世界持续注入稳定性和正能量。

郑泽光表示，中方一贯重视发展中英关系。中英合作有利于两国、有利于世界。处理中英关系的正确之道是相互尊重、聚焦合作、管控分歧、共迎挑战。中方愿与英国新一届政府一道努力，发展稳定互惠的中英关系。希望中英两军加强对话、接触和交流，增进相互了解，避免误解误判，始终做两国关系的稳定器。

图为中国驻英国大使郑泽光致辞。人民网 郭锦标摄

冯敏少将在致辞中表示，中国人民解放军在习近平强军思想的科学指引下，不断深化国防和军队改革，军队现代化水平和实战能力再上新台阶。中国人民解放军坚定捍卫国家主权、安全和发展利益，始终坚持人民至上、守护和平。中国作为负责任大国，积极推动国际安全合作，共同维护地区安全稳定，与各国一起共享和平、共筑未来。

图为国防武官冯敏少将致辞。人民网 郭锦标摄

米克·史密斯少将在致辞中表示，英中两军关系是双方总体关系的重要部分，近期两军参谋长举行视频通话取得良好效果。英方愿与中方加强防务领域的对话与交流，共同为促进全球和地区的和平稳定发挥作用。

图为英军战略司令部米克·史密斯少将致辞。人民网 郭锦标摄

招待会展示了《为了和平》系列展板。来宾们热烈祝贺中国人民解放军建军97周年，表示愿进一步发展对华关系，拓展防务等领域交流合作。

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