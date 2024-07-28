人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻英国使馆举行庆祝中国人民解放军建军97周年招待会

2024年07月28日10:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网伦敦7月27日电 （邢雪、余颖、郭锦标）7月25日，中国驻英国使馆举行招待会，隆重庆祝中国人民解放军建军97周年。中国驻英国大使郑泽光发表讲话。国防武官冯敏少将主持招待会。英军战略司令部米克·史密斯少将致辞。英政府官员、议员以及多国驻英外交使节、武官等各界人士近200人出席。

图为庆祝中国人民解放军建军97周年招待会现场。人民网 郭锦标摄

图为庆祝中国人民解放军建军97周年招待会现场。人民网 郭锦标摄

郑泽光在讲话中指出，中国人民解放军是中国共产党缔造和领导的人民军队。这支军队从革命之初的星星之火成长为今天强大的人民武装力量，为中国人民获得解放和自由，为捍卫国家的安全和发展，也为维护世界和地区的和平与稳定进行了英勇的斗争，建立了不朽的功勋。在习近平强军思想科学指引下，中国人民解放军正在加快建设世界一流军队的步伐。新征程上，人民解放军将为保卫国家的主权、安全和领土完整，实现中华民族伟大复兴提供坚强保障。

郑泽光指出，上周召开的党的二十届三中全会具有划时代意义。中国将进一步全面深化改革，不断完善各方面体制机制，为推进中国式现代化提供制度保障。中国将大力推动高质量发展，扩大高水平对外开放，这也将为包括英国在内的世界各国带来更多的机遇。

郑泽光强调，中国始终站在和平、正义和历史正确的一边。我们愿与各国共同努力，落实好全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，携手构建人类命运共同体，为动荡不安的世界持续注入稳定性和正能量。

郑泽光表示，中方一贯重视发展中英关系。中英合作有利于两国、有利于世界。处理中英关系的正确之道是相互尊重、聚焦合作、管控分歧、共迎挑战。中方愿与英国新一届政府一道努力，发展稳定互惠的中英关系。希望中英两军加强对话、接触和交流，增进相互了解，避免误解误判，始终做两国关系的稳定器。

图为中国驻英国大使郑泽光致辞。人民网 郭锦标摄

图为中国驻英国大使郑泽光致辞。人民网 郭锦标摄

冯敏少将在致辞中表示，中国人民解放军在习近平强军思想的科学指引下，不断深化国防和军队改革，军队现代化水平和实战能力再上新台阶。中国人民解放军坚定捍卫国家主权、安全和发展利益，始终坚持人民至上、守护和平。中国作为负责任大国，积极推动国际安全合作，共同维护地区安全稳定，与各国一起共享和平、共筑未来。

图为国防武官冯敏少将致辞。人民网 郭锦标摄

图为国防武官冯敏少将致辞。人民网 郭锦标摄

米克·史密斯少将在致辞中表示，英中两军关系是双方总体关系的重要部分，近期两军参谋长举行视频通话取得良好效果。英方愿与中方加强防务领域的对话与交流，共同为促进全球和地区的和平稳定发挥作用。

图为英军战略司令部米克·史密斯少将致辞。人民网 郭锦标摄

图为英军战略司令部米克·史密斯少将致辞。人民网 郭锦标摄

招待会展示了《为了和平》系列展板。来宾们热烈祝贺中国人民解放军建军97周年，表示愿进一步发展对华关系，拓展防务等领域交流合作。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部