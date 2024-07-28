人民网曼谷7月28日电 （记者孙广勇）7月25日，2024年第十七届“汉语桥”世界中学生中文比赛、第四届“汉语桥”世界小学生中文秀泰国赛区决赛在泰国曼谷落下帷幕。两项赛事由中国驻泰国大使馆主办，泰国教育部民校教育委员会、基础教育委员会和中外语言交流合作中心——曼谷中心联合承办。中国驻泰国大使馆教育参赞许兰、泰国教育部民教委秘书长蒙通·帕萨万出席决赛闭幕式并致辞。泰国教育部基础教育委员会、民校教育委员会、职业教育委员会相关官员，以及中泰嘉宾、参赛选手、学校师生等500多人参加。

许兰表示，泰国政府和各界人士高度重视中文教育，泰国青少年学习中文热情与日俱增，“汉语桥”已成为了中泰两国人文交流的知名品牌。她希望选手再接再厉，在未来的日子里继续与中文结缘，与中国结缘。并愿与泰国社会各界携手，为泰国民众特别是青少年学习中文提供更多支持和便利，共同推动两国人文交流合作，促进两国友好关系的发展。

蒙通表示，“汉语桥”比赛为中文学习者提供了一个展示中国语言和中华文化知识的国际性舞台。通过“汉语桥”比赛，参赛选手们不仅收获了丰富的知识、宝贵的经验和深厚的友谊，还为自己、家庭、学校和国家增光添彩。

泰国学校29名小学生和30名中学生共聚一堂，参加了笔试、即兴演讲和才艺表演三个环节比赛。在即兴演讲中，选手们分别围绕“我爱‘汉语桥’”“‘中泰一家亲’——我的中国故事”“中文学习丰富我的生活”等主题展开了演讲。演讲内容生动感人，语言表达自然流畅。

在才艺表演中，选手们展示了自己拿手的中华才艺，包括快板书、相声、评书、戏曲、皮影戏、书法、古筝、茶艺和武术等。选手们技艺娴熟，富有强烈的艺术感染力，赢得了场下阵阵掌声。

通过激烈的比拼，光明华侨公立学校李博、罗勇公立光华学校杨书妍脱颖而出，分别获得泰国赛区中学生中文比赛和小学生中文秀的总冠军。闭幕式上，许兰和蒙通向总冠军颁奖。总冠军选手将代表泰国到中国参加全球总决赛。

在泰国教育部各教委的组织下，泰国中小学生踊跃报名，共有215所中小学，265名中小学生参赛。

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