人民网阿斯塔纳7月27日电 （记者李强）7月26日，中国驻哈萨克斯坦使馆隆重举行庆祝中国人民解放军建军97周年招待会。驻哈大使张霄偕夫人李军参赞及使馆全体外交官；哈国防部副部长瑟德科夫、国际合作司和军事教育与科技司领导等军方要员；哈科学和高等教育部长努尔别克、副部长谢格洛娃，外交部副部长瓦西连科，交通部副部长卡利阿克巴罗夫，贸易和一体化部副部长托列巴耶夫；航空航天委员会主席巴尔别克，哈人民党主席叶尔特斯巴耶夫等议会政党领导；哈国安委、内务部、国警局等部门领导，边防军第一副司令阿彼科夫，国民卫队副司令乌姆别托夫等强力部门领导；亚信秘书长萨雷拜，各国驻哈使节、武官，以及中资企业和华人华侨代表约300人出席招待会。

活动现场。人民网记者 李强摄

国防武官胡德君大校在致辞中首先回顾了中国人民解放军的辉煌历史和不朽功勋，强调人民军队在习近平强军思想指引下，紧跟党和人民事业发展步伐，在战斗中成长，在继承中创新，在建设中发展，威慑和实战能力不断增强，向着建设世界一流军队目标稳步前进。胡德君介绍了中国防御性国防政策和积极防御的军事战略。指出，习近平主席提出的全球安全倡议，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，为应对国际安全挑战贡献了中国方案。强调，中国式现代化是走和平发展道路的现代化，我们坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，同世界各国人民一道，致力于构建人类命运共同体。中国军队积极参与国际维和、海上护航、人道救援等行动，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

国防武官胡德君大校致辞。人民网记者 李强摄

胡德君表示，在习近平主席和托卡耶夫总统战略引领下，中哈永久全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，各方面合作都达到了历史最高水平。中哈两军关系不断深化发展，在高层交往、国际维和、军事教育、军技合作、专业交流等领域合作，以及“上合”等多边框架下协作不断取得新的进展。今年4月，国防部长董军访哈并与扎克瑟雷科夫国防部长就发展两军关系达成系列重要共识，为深化两军合作、充实两国永久全面战略伙伴关系战略内涵注入了新的动力。

瑟德科夫代表哈国防部对中国人民解放军建军97周年表示衷心祝贺，指出，中国正全方位深化国防和军队改革，建军近百年，已拥有先进的现代化武器装备，不断完善国家安全体系。哈中拥有1783公里共同边境，军事合作在两国全方位协作中发挥特殊作用。得益于两国人民数百年的深厚关系根基和睦邻友好传统，两国合作已达到全面永久战略伙伴关系的水平。强调，两国元首的个人友谊对加强两国关系发挥着关键作用。习主席访问期间，托卡耶夫总统表示：“我们可以自信地宣布，两国合作已进入新的发展‘黄金期’”。

瑟德科夫表示，现阶段哈中军事合作堪称典范。双方在战斗训练、国际维和、人员培训、军技合作等领域有效合作。哈方相信，双方维和领域的共同努力，将为维护世界和平作出重要贡献。双方在多边领域也密切协作。哈支持在上合组织内共同打击“三股势力”。今年阿斯塔纳上合峰会和上合防长会通过决议，将成为确保地区和平与安全的基础。哈中均以高度责任感履行国际义务。哈中战略伙伴关系全面发展，哈中军事合作前景广阔。

哈国防部副部长瑟德科夫致辞。人民网记者 李强摄

张霄大使与来宾亲切寒暄。各国来宾对我建军97周年表示热烈祝贺，高度赞誉习近平主席提出的全球安全倡议和走和平发展道路的中国式现代化，对中国国防和军队建设取得的成就表示赞赏，对我军为维护世界和平作出的不懈努力表示高度钦佩。

招待会在热烈友好气氛中举行，现场播放了中国军队践行全球安全倡议的微视频《我在》等，摆放的《习近平谈治国理政》深受来宾喜爱。

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