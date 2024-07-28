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王毅会见新加坡外长维文

2024年07月28日09:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网万象7月27日电 （记者章念生、孙广勇、白元琪）当地时间7月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在万象会见新加坡外长维文。

王毅说，中新都有着深厚的东方文化积淀，都找到了适合本国国情、得到人民广泛支持的发展道路。当前，中国共产党二十届三中全会胜利召开，进一步凝聚了党心民心，为全面推进中国式现代化提供了强劲动力。全会确定的三百多项改革任务，将为实现强国建设、民族复兴伟业打下坚实基础。新加坡已顺利完成总理交接，国家发展开启新篇章。站在新的起点，中方愿同新方一道，推进深化双方全方位、高质量、前瞻性合作，为地区和平稳定繁荣作出贡献。

王毅表示，中新关系发展势头良好，两国保持密切高层交往。双方要高质量共建“一带一路”，推动两国合作提质升级，打造人工智能、数字经济、绿色发展、海洋合作等更多可视化成果，加强智库、学者、媒体等交流。

维文表示，新中都有着亚洲文化根脉，都致力于让民众过上更好的生活。双方都重视制定长远发展规划，并心无旁骛予以落实。新方高度重视新中关系，恪守一个中国政策，坚定反对“台独”。新中相互理解、相互信任，保持高层交往，实现双向互免签证，恢复直航航班，令人高兴。新方愿以明年新中建交35周年为契机，推动各领域合作取得更多成果。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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