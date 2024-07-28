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王毅出席东盟与中日韩外长会

2024年07月28日09:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网万象7月27日电 （记者章念生、孙广勇、白元琪）当地时间7月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在万象出席东盟与中日韩（10+3）外长会。

王毅说，过去一年，10+3合作按计划稳步落实，区域经济一体化持续推进，财金和粮食安全合作持续深化，新兴领域合作持续拓展，展现强劲内生动力。新形势下，东亚未来面临挑战，也充满机遇。中方愿同各方团结协作，秉持开放包容，坚定推进区域经济一体化进程，朝着建立东亚共同体目标不断迈进。

王毅表示，10+3作为东亚区域合作最成熟机制之一，20多年来深耕各领域务实合作，引领地区国家应对金融危机、新冠疫情等挑战。两个月前，中日韩领导人会议时隔4年成功举行，就促进东亚合作达成重要共识，为10+3合作注入新的动力。当前世界经济增长放缓，地缘政治形势复杂演变，各国对稳定发展的呼声更加强烈，对应对风险挑战的需求更加迫切。中方愿同各方一道，继续支持东盟在区域架构中的中心地位，充分发挥10+3机制作用，深化传统优势领域合作，拓展新兴领域合作，为地区发展增添新动能，为地区人民带来新希望。中方就下阶段合作提出四点建议。

一是深入推进经济一体化，促进区域联通。中方支持加强区域供应链联通，年内将举办10+3产业链供应链对接大会，愿同各方共同维护供应链稳定畅通。充分发挥RCEP效应，推进高质量实施，加快重启中日韩自贸区谈判，不断提升东亚经济一体化水平。

二是强化危机应对能力，维护区域稳定。中方欢迎清迈倡议多边化下设立快速融资工具，期待同各方完善区域金融安全网，更好应对国际经济金融动荡。中方已落实本年度对10+3大米紧急储备机制捐助，愿探讨机制创新，提升区域粮食安全水平。

三是拓展新兴领域合作，引领区域发展。中方愿同各方拓展数字化和绿色转型合作，落实发展电动汽车生态系统声明。中方将举办10+3清洁能源圆桌对话、东亚沿海城市海洋塑料与气候韧性智库对话等活动，促进低碳经济发展。愿进一步发挥10+3中小企业服务联盟作用。

四是促进社会人文交流，凝聚区域共识。中方支持进一步发挥10+3公务员事务合作机制作用。支持亚洲校园项目继续加入东盟国家学生，举办移民管理政策、应对老龄化等论坛，推进卫生、新闻、文化、旅游、青年、妇女、智库等领域交流合作，夯实东亚合作的社会基础。

东盟国家欢迎今年5月中日韩领导人会议成功举行，赞赏中日韩支持东盟中心地位和可持续发展，高度评价10+3机制独特作用和积极成果，一致同意高质量实施RCEP，维护经济金融稳定和供应链畅通，希10+3机制继续为增强区域韧性、保障粮食安全、促进互联互通、实现绿色发展提供有力支持。各方并就加强智慧农业、数字转型、危机应对等合作提出建议。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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