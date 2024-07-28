新华社华盛顿7月26日电（记者熊茂伶）据美国媒体26日报道，总统拜登将于29日宣布有关美国联邦最高法院改革的提案。

美国《政治报》援引两名知情人士消息称，该计划预计会支持设定最高法院大法官任期限制，并支持实施具有约束力的职业道德规范。此外，该提案还可能包括一项宪法修正案，以限制总统和其他特定官员的豁免权。

联邦最高法院是美国司法系统最终上诉法院，有权评审和推翻下级法院裁决，同时也是美国宪法的最终解释者。报道分析认为，这一提案的背景是近年来白宫和民主党人对于保守派占多数的最高法院判决愈加不满。

美国前总统特朗普在任期间，曾提名三名保守派大法官，让最高法院保守派和自由派法官的比例由5：4变为6：3，扩大了保守派优势。2022年6月，最高法院推翻近半个世纪前在联邦层面确立堕胎权的判例“罗诉韦德案”，引起广泛抗议。

最高法院7月1日裁定，特朗普在涉嫌“干预2020年选举”的联邦案件中享有一定程度的刑事起诉豁免权。这一判决引起民主党和白宫方面强烈批评，认为是给特朗普在“国会山骚乱”中的煽动行为开绿灯。

从操作层面看，推进这一提案将面临来自国会的诸多阻力。实施最高法院的大法官任期限制和职业道德规范可能需要新的立法，国会预计不太可能在今年年底前处理这个问题。

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