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综述｜美国西部多地山火频发

2024年07月28日09:32 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶7月26日电 综述｜美国西部多地山火频发

新华社记者黄恒

由于天气极端干燥炎热等因素，近期美国西部多地山火频繁发生。美国全国野火事故监控中心的火情实时动态地图显示，截至当地时间26日，全美共有超过60处山火，绝大部分在西部地区。

加利福尼亚州和俄勒冈州目前正遭遇今年最大的山火灾害。

在加利福尼亚州北部奇科市附近，山火“帕克”发展极其迅速。截至当地时间26日傍晚，“帕克”过火面积已超过960平方公里，比当天上午通报时增加了约300平方公里，而消防部门对火势的控制程度则从上午的3％降为零。

目前，这场山火已摧毁134栋建筑，另有约4200栋建筑受到威胁，奇科市及其附近村镇约4000人被迫疏散。加州消防部门已派出1600余人，以及142辆车、6架直升机和54台推土机参与灭火。

当地司法部门披露，山火“帕克”起因可能是纵火。警方已逮捕当地一名42岁男子，他涉嫌故意将一辆燃烧的汽车推入路边深沟，从而引发了这场山火。

在山火“帕克”灾区以东不远处的波托拉，另一起山火已经燃烧了4天，过火面积超过12平方公里，导致当地数千居民撤离。据称这起山火由闪电引起。

加利福尼亚州26日宣布上述两起山火波及的3个县进入紧急状态。

在俄勒冈州东部，山火“德基”过火面积已达到1168平方公里，是美国目前过火面积最大的山火，也是该州今年以来最严重的山火灾害。这场山火17日由闪电引起。据俄勒冈州应急管理部门公布的数字，这起山火已造成3人受伤，14栋建筑被毁。

据消防部门的报告，目前在山火“德基”中观察到极端火情，包括形成“火积云”。这表明燃烧的大火正在其中心区域形成自己的天气系统，将导致火情控制尤其困难。

除酷热、干旱、大风外，给美西部各地消防带来重大挑战的还有闪电。气象部门报告说，仅24日一天，俄勒冈州东南部和爱达荷州就发生了2800多起闪电，引起人们对可能不断出现新火情的担忧。

受山火烟雾影响，加利福尼亚州、俄勒冈州、爱达荷州、科罗拉多州和华盛顿州部分地区已发布空气质量警报，当地政府敦促居民随时了解疏散命令。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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